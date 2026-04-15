Celia Pérez 15 ABR 2026 - 23:57h.

El rendimiento del delantero blanco, a debate

Vinicius se encaró con Bellingham en pleno partido ante el Bayern: "Calla la boca"

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El Real Madrid ha caído de la Champions League tras una dura noche en Múnich. El cuadro de Álvaro Arbeloa no pudo ante un Bayern en un duelo que sufrió la expulsión de Camavinga en el tramo final, justo antes de los goles de Luis Diaz y Michael Olise, y que ha dejado muy tocado al madridismo. La temporada blanca no está siendo fácil y no son pocos los que quedan señalados, entre ellos Vinicius. Sobre su rendimiento ha hablado Santi Cañizares en el debate de Movistar.

"Para mí lleva dos años donde no le está dando al Real Madrid el rendimiento que dice su contrato y dice su status de jugador. Además, envuelto en muchas situaciones polémicas, que no dignifican la imagen del Real Madrid, pero para vender a un futbolista primero tiene que estar el dinero", comenzó exponiendo.

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"Es muy fácil decir este lo voy a vender. Lo voy a vender si alguien te lo compra. Porque a lo mejor ya el año pasado el Madrid estimó en vender a Rodrygo en 70-80 millones de euros, y ahí no apareció nadie ni con la mitad. Entonces en ese momento es mejor quedártelo y esperar que reflote futbolísticamente el jugador", añadió.

"Es muy sencillo hacer de director deportivo en un sofá, pero cuando estas en la realidad tienes que manejar lo que quieres por el jugador y lo que hay encima de la mesa. Dicho esto, estoy de acuerdo con Bernardo. Con una buena oferta, yo en mi opinión lo vendería", añadió.

El Real Madrid vive probablemente una de las noches más duras de la temporada. El cuadro blanco murió en la orilla de la remontada, envuelto en una épica insuficiente para batir al Bayern Múnich, que firmó una victoria con la que terminó la temporada del equipo de Álvaro Arbeloa tras despedirse con dignidad de la última bala que en otras ocasiones dio en la diana: la Champions League.