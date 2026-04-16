Fran Fuentes 16 ABR 2026 - 07:58h.

Brahim sí es español, pero internacional por Marruecos; Thiago Pitarch, el único seleccionable que jugó

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La alineación del Real Madrid frente al Bayern de Múnich no tuvo entre sus filas a ningún jugador que fuera seleccionable por España por primera vez en toda la historia de la UEFA Champions League, bajo todos sus formatos. Si bien es cierto que Brahim Díaz sí que es español, y sí que fue seleccionable, el malagueño decidió optar por la selección de Marruecos al ver que Luis De la Fuente no contaba con él ni en su mejor momento con la camiseta blanca. Una situación que podría pasar inadvertida pero que, al contrario, ha generado cierta polémica en torno a la confección de la plantilla merengue y del valor que se le ha querido dar a algunos de los canteranos que, recientemente, han dado el salto al primer equipo.

Y es que ha sido Míster Chip quien ha señalado esta evidencia. En el banquillo sí tenía hasta a nueve jugadores seleccionables por España: los porteros de la cantera Fran González y Javi Navarro, Dani Carvajal, Gonzalo García, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, Fran García, Dean Huijsen y Thiago Pitarch. Sin embargo, tan solo Pitarch pisaría el césped del Allianz Arena, muy al final de la segunda parte. En este sentido, las reacciones de multitud de usuarios no se ha hecho esperar.

Madridistas declaran el desarraigo al Real Madrid... o a la Selección

Unos han criticado que, desde la afición blanca, se solicite que vayan más futbolistas del Real Madrid a la Selección, o que se critique cuando llaman a muy pocos, mientras que ni en su propio club los ponen. Por supuesto, a muchos otros les da igual, ya que consideran que, desde hace tiempo, sienten un desarraigo importante y no se sienten incluidos en 'la Roja' mientras que a algunos jugadores del FC Barcelona los llevan a las pocas semanas de debutar.

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Otros, por su parte, entienden que es un factor más de la deriva del conjunto blanco en los últimos años. Y es que estos entienden que se está produciendo un desarraigo importante entre el público español, entre la trayectoria deportiva, la deficitaria confección de plantilla y la incapacidad de pelear por LALIGA en una plantilla a la que no le apetece competir a 38 jornadas.

En este sentido, siempre se ha dicho que "la cantera del Real Madrid es el mundo entero", dado que el club merengue es una institución con potencia a nivel internacional y aficionados por todos los rincones del mundo. Esto quiere decir que no por ser extranjeros, los jugadores vayan a ser menos del Real Madrid, dando la sensación de que cualquier aficionado que quiera ser futbolista del conjunto blanco puede serlo.

Sea como fuere, lo cierto es que, en un momento de crisis como el actual, cualquier motivo sirve para atizar, con mayor o menor merecimiento (eso debe juzgarlo cada uno) al Real Madrid.