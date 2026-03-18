Los gestos de Brahim Díaz tras conocerse que Marruecos era campeón de la Copa África

Saray Calzada 18 MAR 2026 - 10:18h.

Se han hecho virales varios vídeos de Brahim Díaz tras conocerse que Marruecos era campeón de África

¿Por qué ha sido descalificada Senegal y que puede hacer para recuperar el título de la Copa África?

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En el momento en el que se estaba disputando el Manchester City y el Real Madrid, la CAF hacía oficial un comunicado anunciando que Marruecos era campeón de la Copa África tras acreditar la incomparecencia de Senegal en el partido por el momento en el que se fueron del campo tras pitar un penalti a favor de los marroquís. En ese duelo, Brahim Díaz era uno de los protagonistas y en el partido de Champions los focos se pusieron sobre él tras conocerse la noticia.

Las reacciones de Brahim Díaz

Hay imágenes de él circulando en redes sociales en el momento en el que ya estaba en el banquillo. Algunos atribuyen los gestos que hace al momento al que se enteró de la noticia, pero lo cierto es que recrea el gesto que hace Vinicius en la celebración del primer gol ante el City. No se puede saber con exactitud si de debe a esa noticia en sí. Él había salido de titular y en el minuto 70 fue sustituido. A su lado estaba Trent que fue cambiado en el 84 por lo que se produjo en los momentos finales del partido de Champions. Ahí ya sí se conocía que Marruecos era campeón de la Copa África.

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Minutos más tarde, ya con el partido terminado, Brahim Díaz estuvo sobre el césped celebrando, con los puños en alto y haciendo gestos a la grada. No se sabe muy bien si fue por el pase a los cuartos del Real Madrid, por ser campeón con Marruecos o con ambas cosas.

Lo que sí parece claro es que en el vestuario no se habló de este tema o al menos en presencia de Tchouameni porque se enteró mientras hacía una entrevista tras el encuentro que le habían quitado el trofeo a Senegal y se lo habían dado a Marruecos, algo por lo que se alegraba mucho por su compañero Brahim Díaz.