Competicion:
En vídeo, el caño de Militao a Rüdiger en el rondo que provocó las risas de sus compañeros
Militao dejó un gran gesto en el rondo y provocó las risas de sus compañeros
El vestuario del Real Madrid ya teme el recibimiento que tendrán en el Bernabéu
El Real Madrid prepara la visita del Deportivo Alavés sin apenas alicientes por los que luchar más allá de ganar para no seguir ahondando en la crisis deportiva. En la previa al duelo hubo buen ambiente y risas en el entrenamiento. Las cámaras de ElDesmarque pudieron captar un momento en el que Militao le hizo a Rüdiger un caño en pleno rondo. No te pierdas la reacción de sus compañeros con Tchouameni terminando por los suelos. Pincha el vídeo para verlo.