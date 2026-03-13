Redacción Valencia 13 MAR 2026 - 07:55h.

Superó los 13 puntos de diferencia de la primera vuelta

El Real Madrid venció en el Movistar Arena al Valencia Basket por 96-79 y superó los 13 puntos de diferencia de la primera vuelta para apretar todavía más la clasificación de la Euroliga, en la que tres equipos empatados a 20 triunfos pelean para hacerse con el segundo puesto de cara a los 'play-off'.

Valencia Basket cortó su racha positiva en la EuroLeague al caer en la pista del mejor equipo local de la competición, el Real Madrid, por 96-79 en un partido en el que no pudo aguantar la subida de tensión que le metió al partido el equipo blanco entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero para mantener el partido igualado como en los primeros quince minutos y verse hasta 19 puntos abajo al llegar al minuto 25. Los hombres de Pedro Martínez trataron de agarrarse al partido y llegaron a recortar a diez con diez minutos por jugar, pero los triples del Real Madrid seguían entrando para volver a abrir la distancia en el marcador y no dar opción de triunfo al equipo taronja. En los compases finales, no pudieron recortar lo suficiente para defender el basket-average particular.

Con el average en juego, el Real Madrid apostó los últimos minutos con un quinteto pequeño y adherir algo de velocidad a su balance defensivo y amarró una importantísima victoria en la clasificación, la número 15 de esta temporada en casa, donde ejerce un dominio incomparable, para ajustar todavía más la lucha por la segunda plaza, donde ahora, Real Madrid, Valencia Basket y Olympiacos partes con 20 triunfos.

El Resumen y la ficha técnica

- Ficha técnica:

96. Real Madrid (20+31+24+21): Campazzo (9), Abalde (6), Hezonja (16), Okeke (7) y Tavares (8) -cinco inicial-, Maledon (5), Feliz (7), Llull (6), Deck (14), Lyles (12), Garuba (6) y Len (-).

79. Valencia Basket (19+24+22+14): Thompson (-), Badio (7), Puerto (11), Key (7), Reuvers (5) -cinco titular-, Montero (18), De Larrea (8), Moore (8), López-Arostegui (-), Pradilla (8), Costello (1) y Sako (6).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Olegs Latisevs (LAT), Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Walter Tavares (min.6) y Sergio Scariolo (min.30) y falta antideportiva a Facundo Campazzo (min.38), del Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.837 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid y del baloncesto europeo, fallecido el pasado 8 de marzo a los 78 años de edad.