David Torres 11 MAR 2026 - 17:09h.

El Real Madrid recibe este jueves al Valencia Basket en la trigésimo primera jornada de la fase regular de la Euroliga con el objetivo de lograr un triunfo que le permita aumentar su distancia con el equipo de Sergio Scariolo pero también amarrar ya casi definitivamente al menos el 'play in', el cruce de repesca para acceder a los cuartos de final del torneo.

El choque es el quinto entre ambos en esta campaña, tras dos triunfos iniciales del Valencia y dos recientes del Real Madrid. El primer encuentro fue en septiembre en la final de la Supercopa, que se adjudicó el Valencia en Málaga.

El histórico dice además que el conjunto taronja solo ha podido sacar el triunfo de sus visitas europeas a Madrid en dos de los ocho precedentes, aunque en el partido de la primera vuelta, el cuadro taronja se impuso por 89-76. En un partido en el que el ala-pívot Jaime Pradilla se puede convertir en el quinto jugador en alcanzar los 150 partidos en competición europea con Valencia Basket, estos dos equipos se verán las caras por quinta vez este curso, con dos triunfos para cada lado hasta el momento. Para el complicado tour como visitante que le llevará directamente desde la capital de España a visitar el sábado la pista de La Laguna Tenerife, el equipo taronja tiene la seria duda de la participación del alero Kameron Taylor por una lesión muscular en la pierna derecha. Valencia Basket comienza esta jornada en la tercera posición de la EuroLeague con un balance de 20-10.

¿Cómo y dónde ver el Real Madrid - Valencia Basket?

