Tensión en el cambio de David Carmo con pitos y enfrentándose a la afición del Real Oviedo

Celia Pérez 26 ABR 2026 - 17:51h.

Fue en el 65 cuando Almada decidió cambiarlo

Guillermo Almada señala al VAR y habla de rotaciones: "El 90 % habían sido en contra"

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El Real Oviedo vive un tramo final de temporada de alta tensión. El cuadro de Guillermo Almada se enfrentaba este domingo al Elche en un duelo crucial por la permanencia en Primera división, pero los goles de Pedro Bigas y Villar dejaron muy tocado a los carbayones. También a una afición hastiada de lo visto en el césped del Carlos Tartiere y que no dudó en señalar a David Carmo en el cambio.

Fue en el 65', cuando el técnico uruguayo decidió cambiar al central y este abandonó el terreno de juego entre pitidos de su afición. Llegando al banquillo, parece que David escuchó algo que no le gustó y se encaró con la grada, teniendo que aparecer algunos de sus compañeros para apartarlo y mandarlo al vestuario entre gestos visibles de enfado del jugador.