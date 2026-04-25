Celia Pérez 25 ABR 2026 - 12:49h.

El técnico uruguayo repasó la previa del encuentro

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El Real Oviedo se enfrenta este domingo al Elche en el que será uno de los duelo más decisivos de la temporada. Una auténtica final por la lucha para permanecer en Primera división y antes del cual Guillermo Almada ha pasado por rueda de prensa para analizar la previa. El técnico uruguayo ha valorado las posibles rotaciones del equipo y las actuaciones arbitrales en España, señalando duramente al VAR.

"Lo primero es que la liga española nosotros la consumimos mucho y la conocemos prácticamente como la liga interna. Se transmiten muchos partidos en directo, tanto en México como en Uruguay o en las distintas partes en las que hemos estado. Tenemos mucho conocimiento. El error, a veces, en la parte arbitral es común, porque somos seres humanos y nos equivocamos todos. Lamentablemente, nos ha golpeado esta situación de que se equivoquen con nosotros. La otra vez creo que alguno de ustedes manejaba las estadísticas de que fuimos al VAR una cantidad de veces y el 90 % habían sido en contra. Son situaciones que no dependen de nosotros y siempre uno lo que quiere es que sea lo más justo posible en cualquier decisión que se tome", señaló.

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El Oviedo solo ha tenido dos entrenamientos entre el empate cosechado ante el Villarreal y el duelo de este domingo ante el Elche, así que Almada reconoció que "seguramente habrá alguna rotación" y que "hay una diferencia grande entre un futbolista al 50% y otro al 100%".

"Pelearemos pase lo que pase. Nuestra idea es ganar, tenemos que demostrar dentro de la cancha, es nuestra intención. Ya pensaremos en lo que viene", concluyó el preparador oviedista al ser preguntado por lo que supone el partido y lo que podría pasar si el Real Oviedo no consigue el triunfo.

El Oviedo, que llega a este encuentro como colista de Primera, a seis puntos de la permanencia y tras una racha de dos victorias y un empate en las últimas jornadas, recupera al uruguayo Nico Fonseca para el encuentro del domingo.