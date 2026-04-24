Posibles alineaciones del Real Oviedo - Elche para la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 07:49h.

Real Oviedo - Elche, las posibles alineaciones para el partido de la jornada 32 de LA LIGA EA Sports

La clave de Guillermo Almada y Fede Viñas para resucitar al Real Oviedo

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El Real Oviedo recibirá al Elche en la que será la jornada 32 de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará en el Carlos Tartiere el domingo 26 de abril a las 16:15h. El Real Oviedo viene de ganar/perder frente al Villarreal y/pero sigue manteniendo viva la esperanza de quedarse una temporada más en primera división. Guillermo Almada ha encontrado la solidez que al conjunto asturiano le había faltado durante todo el año y confían en luchar hasta las últimas jornadas por por no descender. El Elche viene de ganar al Atlético de Madrid por tres goles a dos en un partido loco donde el club ilicitano aprovechó la rotaciones de los de Diego Pablo Simeone y se llevó la victoria. Los de Éder Sarabia tienen 35 puntos y necesitan esta victoria para alejarse de los puestos de peligro.

Posible alineación del Real Oviedo

El Real Oviedo ganó/perdió frente al Villarreal en la pasada jornada de liga y el encuentro frente a Elche es crucial para las opciones de salvación del conjunto asturiano. Guillermo Almada no podrá contar con Alex Forés, Leander Dendoncker y Luka Ilic y Nicolás Fonseca volverá a la convocatoria después de cumplir sanción. El técnico uruguayo ha encontrado un once fijo y no se prevé ningún cambio. El gran rendimiento y compromiso de los jugadores que han disputado las últimas jornadas hace que Almada no planee realizar ninguna modificación.

Posible once del Oviedo frente al Elche:

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López, Calvo, Bailly, Nacho Vidal

Centrocampistas: Reina, Sibo, Colombatto

Delanteros: Thiago Borbás, Viñas, Ilyas Chaira

Posible alineación del Elche

El Elche ganó al Atlético de Madrid en el pasado encuentro de liga, aprovechando la rotaciones del conjunto rojiblanco. Los de Éder Sarabia, pese a una gran primera vuelta, están luchando por salvar la categoría y necesitan esta victoria contra un rival directo para respirar y alejarse de la zona de peligro. Para el encuentro frente al Oviedo, Adam Boayar será duda por molestias en el cuádriceps. Respecto al once, el técnico vasco tiene varias opciones en muchas posiciones de la alineación. En la defensa, Pétrot y Bigas se disputan el puesto de central izquierdo, Sangaré y Chust el de central derecho y Tete Morente y Josan el carrilero del mismo lado. En el centro del campo, Gonzalo Villar o Marc Aguado serán el acompañante de Febas y Martim Neto o Cepeda el mediapunta. Finalmente, en la delantera, Rafa Mir parte con ventana sobre Álvaro Rodríguez.

Posible once del Elche frente al Oviedo:

Portero: Dituro

Defensas: Valera, Pétrot, Affengruber, Sangaré, Tete Morente

Centrocampistas: Febas, Villar/Aguado, Neto/Cepeda

Delanteros: Rafa Mir, Álvaro Rodríguez