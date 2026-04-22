Jorge Morán 22 ABR 2026 - 21:00h.

ElDesmarque te trae las notas del equipo de Sarabia

El juicio por presunta agresión sexual de Rafa Mir ya tiene fecha y lugar de celebración

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El Elche vence contra el Atlético de Madrid en un encuentro que le sirve para salir de los puestos de descenso. Un partido marcado por la alineación del cuadro rojiblanco y por un minuto de infarto en el que se vivió de todo. Aquí te dejamos las notas de los jugadores del club ilicitano.

Notas de los titulares del Elche

Dituro (6): En lo poco que tuvo que aparecer, el capitán del Elche lo hizo a la perfección. Salvó el empate de Griezmann en los minutos finales.

En lo poco que tuvo que aparecer, el capitán del Elche lo hizo a la perfección. Salvó el empate de Griezmann en los minutos finales. Sangaré (5): Vio la amarilla en una acción con Álex Baena que no gustó nada a Eder Sarabia y que venía precedida de un codazo del rojiblanco. Acabó siendo el primer cambio de los suyos.

Vio la amarilla en una acción con Álex Baena que no gustó nada a Eder Sarabia y que venía precedida de un codazo del rojiblanco. Acabó siendo el primer cambio de los suyos. Affengruber (9): El hombre que lo hace todo en el Elche. Anotó el primero adelantándose a Oblak, robó la pelota que supuso el penalti de Almada y asistió a André Silva para el tercero de los suyos.

El hombre que lo hace todo en el Elche. Anotó el primero adelantándose a Oblak, robó la pelota que supuso el penalti de Almada y asistió a André Silva para el tercero de los suyos. Petrot (6): No paró de correr en el partido, siendo la referencia de los suyos y el primer defensor para impedir las jugadas de los rojiblancos.

No paró de correr en el partido, siendo la referencia de los suyos y el primer defensor para impedir las jugadas de los rojiblancos. Tete Morente (5): Gran toque de cabeza en el primer gol del Elche, aunque lo empañó con su amarilla en la primera mitad. Un pulmón que siempre hace falta en un equipo tan correoso como el de Sarabia.

Gran toque de cabeza en el primer gol del Elche, aunque lo empañó con su amarilla en la primera mitad. Un pulmón que siempre hace falta en un equipo tan correoso como el de Sarabia. G. Villar (6): Aunque no es el jugador que se esperaba hace años, su calidad está siendo clave para la mejoría del Elche.

Aunque no es el jugador que se esperaba hace años, su calidad está siendo clave para la mejoría del Elche. Febas (6): Es la clase de su equipo, el futbolista al que no le quema la pelota y que buscan todos sus compañeros. Un jugador que puede dar mucho más.

Es la clase de su equipo, el futbolista al que no le quema la pelota y que buscan todos sus compañeros. Un jugador que puede dar mucho más. M. Neto (4): Aunque comenzó LALIGA de manera espectacular, no está teniendo el mismo nivel en este tramo y pasó desapercibido ante el Atlético.

Aunque comenzó LALIGA de manera espectacular, no está teniendo el mismo nivel en este tramo y pasó desapercibido ante el Atlético. Valera (7): No paró de intentarlo por banda y fue un dolor de muelas para los defensas rojiblancos. Sus centros eran 'caramelitos' para los dos delanteros de su equipo.

No paró de intentarlo por banda y fue un dolor de muelas para los defensas rojiblancos. Sus centros eran 'caramelitos' para los dos delanteros de su equipo. Rafa Mir (5): Fue la referencia de los suyos en la búsqueda de centros, pero sus remates apenas encontraron portería. No tuvo su día.

Fue la referencia de los suyos en la búsqueda de centros, pero sus remates apenas encontraron portería. No tuvo su día. André Silva (7): Cuando su equipo más lo necesitaba, apareció marcando un penalti para dar la vuelta al marcador. Y volvió a aparecer en el 75 para poner el tercero de los suyos demostrando ser un ratón del área.

Suplentes del Elche