David Torres 18 MAR 2026 - 18:22h.

El segundo cuarto condena al Valencia Basket en Tenerife (89-71)

El Valencia Basket lleva dos derrotas

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ValenciaEl Valencia Basket, tras haber enlazado dos derrotas con un pequeño bajón en su juego, espera recuperar este jueves las buenas sensaciones y derrotar al Barcelona, un resultado que le evitaría apuros para clasificarse directo para los cuartos de final de la Euroliga y que aumentaría los problemas del equipo catalán.

El conjunto de Pedro Martínez cayó en el torneo europeo la semana pasada en la cancha del Real Madrid (96-79) y repitió derrota en la Liga Endesa en la del La Laguna Tenerife (87-76). La solidez de sus rivales se unió a los problemas de construcción ofensiva del conjunto 'taronja' que, en ambos casos, acabó con una anotación bastante por debajo de su media. Retomar el rumbo en ataque será su primera tarea.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - FC Barcelona de la Euroliga?

El primer equipo masculino de Valencia Basket vuelve a casa para afrontar un nuevo enfrentamiento entre dos equipos metidos en la zona que da acceso a las eliminatorias ante el FC Barcelona (jueves 19, 18:00h, Roig Arena, #Vamos) en un encuentro correspondiente a la jornada 32 de la máxima competición continental. En un día muy especial para todos los valencianos, el equipo taronja necesitará la energía de su afición para intentar recuperar sus mejores sensaciones en los dos lados de la pista ante el rival contra el que tiene su peor porcentaje de triunfos en este torneo entre todos los que participan esta temporada en la EuroLeague y contra el que ha perdido en sus últimos cuatro partidos en este torneo. En la que ya está siendo la mejor temporada en la máxima competición europea a nivel de triunfos en términos absolutos, un nuevo triunfo en el Roig Arena supondría conseguir matemáticamente nuestra mejor temporada como locales en esta competición. En un duelo directo entre dos de los equipos que mejor tiran de tres en la EuroLeague, los hombres de Pedro Martínez tendrán que ser cuidadosos con la pelota ante un rival que es de los mejores castigando las pérdidas de sus oponentes. Aunque el equipo azulgrana se llevó el triunfo en el partido de la primera vuelta por 108-102, el único precedente entre estos dos equipos en Valencia, el de la primera jornada de la Liga Endesa, cayó de lado taronja por 93-81. El entrenador Pedro Martínez mantendrá la ausencia del alero Kameron Taylor por una lesión muscular en la pierna derecha. Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 20-11.