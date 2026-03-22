David Torres 22 MAR 2026 - 19:39h.

Valencia Basket volvió a sumar en el Roig Arena para cortar su racha negativa

Valencia Basket buscaba recuperar sensaciones en el Roig Arena ante el Covirán Granada

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Valencia Basket volvió a sumar en el Roig Arena para cortar su racha negativa tras imponerse por 107-91 al Covirán Granada en un partido en el que el equipo taronja cogió el mando del partido a partir de un parcial de 12-0 en la recta final del primer cuarto y no lo volvió a soltar en ningún momento, manejando bien los intentos de reacción visitantes y sus propios momentos de desacierto ofensivo. Aunque el conjunto andaluz contuvo el primer intento de abrir brecha en el marcador con los triples de Alibegovic en el inicio del segundo cuarto, De Larrea y Pradilla encontraron el aro para ir aumentando una ventaja que se fue hasta los 16 puntos al descanso con los triples que Valencia Basket embocó justo antes del intermedio. La anotación de Nate Reuvers devolvió el parcial con el que el Covirán Granada empezó la segunda mitad y elevó la ventaja valenciana por encima de la veintena, lo que permitió al equipo taronja aguantar por delante con una renta significativa pese a un momento de desacierto ofensivo en la segunda mitad del tercer cuarto. La energía defensiva de Nogués y Brancou contuvo la reacción visitante y aunque los triples de Puerto volvían a hacer crecer la distancia, el conjunto granadino encontró puntos de sus referentes para seguir enganchado al partido, aunque sin poder nunca recortar a menos de doce puntos.

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El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Darius Thompson, Brancou Badio, Josep Puerto, Matt Costello y Neal Sako. Un mate tras recuperación de Thompson replicó a la canasta inicial de Olumuyiwa, pero el conjunto visitante aprovechaba que los lanzamientos exteriores no entraban para encadenar un par de aciertos y ponerse por delante encontrando al pívot de Sierra Leona en la pintura. Costello metió el primer triple valenciano, pero Ngouama se lo devolvió antes de que un rebote ofensivo del capitán Puerto acabara en un 2+1 para el 10-11 al llegar a la mitad del primer cuarto. Otra canasta con adicional de Moore colocaba por primera vez por encima al cuadro taronja pero un triple de Kljajic volvía a cambiar el sentido del marcador. Pradilla también acertó desde detrás del arco para volver a equilibrarlo y abrir un parcial que alargaron Thompson pisando la línea de tres, tres puntos de Brancou y un acierto en la pintura de Sako para llegar con 23-16 al final del primer cuarto.

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La segunda parte comenzó con una bandeja en acción individual de Brancou pero Covirán Granada reaccionó con dos aciertos de sus exteriores y un 2+1 de Bozic para un parcial de 0-7 que reducía la ventaja taronja antes de dos canastas con adicional seguidas y un mate en rebote ofensivo de Reuvers para devolver él solo el parcial visitante. Brancou desde la media distancia y una jugada con tres rebotes ofensivos que acababa con un mate de De Larrea llevaba a Arturo Ruiz a parar el partido cuando Valencia Basket puso su ventaja por primera vez por encima de la veintena al paso por el minuto 24. El Covirán Granada ajustó en defensa y reaccionó con otro parcial para poner el 69-57 aprovechando unos minutos de desacierto en el tiro que llevaban a Pedro Martínez a gastar el tiempo muerto. Un tapón de Reuvers impidió que el parcial visitante siguiera subiendo y Puerto se dejó un lanzamiento desde el tiro libre. El regreso de Nogués y Brancou a la pista subió la intensidad defensiva y un triple del senegalés rompió el momento de sequía ofensiva pero el conjunto visitante iba anotando para dejarlo en 74-60 con diez minutos por jugar.

Ante la defensa en zona planteada por Covirán Granada, Josep Puerto consiguió convertir su primer triple del partido y aunque Rousselle anotó pisando la línea de tres, De Larrea sacó un 2+1 y Brancou un viaje al tiro libre. Omari Moore habilitó a Pradilla para el mate y Puerto clavó un triple desde la esquina para volver a estirar la ventaja valenciana con seis minutos por jugar pero el Covirán Granada se negaba a soltarse del partido y buscaba a Bozic para no dejar subir más la renta local. Una recuperación con mate de Pérez ponía el 91-79 a cuatro minutos del final. Sima haciendo daño en el rebote ofensivo y un 2+0 de Pradilla cortaban el parcial visitante y De Larrea convirtió dos tiros libres en la particular carrera con el ala-pívot aragonés por ser el mejor anotador del partido y entrar con 96-82 en los últimos dos minutos del partido. Los últimos compases solo sirvieron para que un mate de Sako pusiera un partido más la anotación en los tres dígitos, para que Puerto subiera su aportación ofensiva y que el partido acabase con 107-91.

El resumen