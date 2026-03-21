David Torres 21 MAR 2026 - 12:50h.

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ValenciaEl Valencia Basket, tras tres derrotas seguidas entre la Euroliga y la Liga Endesa, recibe este domingo al Granada en la competición nacional con el objetivo de reencontrarse con el triunfo pero también con su juego ante un rival hundido en la clasificación pero que llega tras una victoria y le ganó en la primera vuelta.

La serie de derrotas del Valencia, que arrancó ante el Real Madrid en el torneo europeo, siguió ante La Laguna Tenerife en la ACB y continuó este jueves ante el Barça de nuevo en competición continental, han ido acompañadas por un progresivo alejamiento de las señas de identidad de su juego.

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El Covirán Granada cortó en quince derrotas su racha negativa en la Liga Endesa al imponerse la pasada semana al Baxi Manresa por 92-79 con una segunda mitad de récord y busca apurar sus opciones de luchar por la permanencia desde la 18ª posición de la tabla con un 2-20 en su casillero. En una plantilla muy renovada en la que solo seis jugadores de los que disputaron el partido de la primera vuelta podrían repetir en la primera visita nazarí al Roig Arena, se mantiene que Luka Bozic es el jugador más valorado de la competición, la dirección de Lluís Costa y el añadido de amenaza ofensiva con las llegadas de Jassel Pérez, Amar Alibegovic y Mehdy Ngouama, además de la capacidad de intimidación del extaronja Amida Brimah. El conjunto andaluz podría recuperar para este partido la presencia de Jovan Kljajic, aunque mantiene las ausencias por lesión de Elias Valtonen, William Howard y Beqa Burjanadze.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Covirán Granada?

El primer equipo masculino de Valencia Basket repite como local para recibir al Covirán Granada (domingo 22, 17:00h, Roig Arena, DAZN) en un partido correspondiente a la jornada 23 de la acb en el que intentará recuperar sus mejores sensaciones para poner fin a la dinámica negativa de resultados que ha encadenado. Este partido supondrá el inicio a una dura recta de cuatro partidos en ocho días ante un rival que ganó al equipo taronja en la primera vuelta y que la semana pasada rompió su mala dinámica en Liga Endesa sumando un nuevo triunfo. Los precedentes son ligeramente favorables al conjunto local, que ha ganado en dos de las tres visitas del Covirán Granada a València y que tiene un buen registro histórico contra oponentes de esta ciudad. El alero Kameron Taylor se mantiene de baja por su lesión muscular en la pierna derecha mientras que la participación de Xabi López-Arostegui está en duda tras perderse el partido del jueves por unas molestias en los isquiotibiales. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición con un balance de 16-6.