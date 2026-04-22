El gesto de Eduardo Camavinga al público del Bernabéu tras los pitos contra el Alavés

Fran Duarte 22 ABR 2026 - 08:57h.

Camavinga, el gran señalado, terminó dando vuelta al Bernabéu y aplaudiendo a la grada

Tres partidos, tres errores: Camavinga centra parte de las iras del madridismo

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Eduardo Camavinga fue el futbolista más señalado por el público del Santiago Bernabéu en el partido de la jornada 33 contra el Deportivo Alavés. Los merengues jugaron su primer partido frente a su público después de la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de Champions League y gran parte de la afición señaló con pitos a algunos futbolistas. El centrocampista francés salió en la segunda parte desde el banquillo y se llevó una sonora pitada en el cambio.

La afición señaló a Camavinga por su expulsión contra el equipo alemán en el Allianz Arena que sentenció el partido justo al borde de la prórroga. Una acción de la que, pese a ser una decisión arbitral muy polémica, el mismo futbolista acabó pidiendo perdón a través de sus redes sociales. Un gesto que ya le honra y quiso repetir dando la cara tras la victoria contra el Alavés. El francés, tras los pitos recibidos por su propia afición, terminó dando la vuelta de honor al Bernabéu y aplaudiendo a la grada. Un gesto con el que demuestra su compromiso y dice mucho de su actitud.

La situación de Eduardo Camavinga

Lo cierto es que Camavinga no está pasando por un buen momento deportivo. Su expulsión contra el Bayern es una más de los errores que ha encadenado en los últimos partidos. En la derrota contra el Mallorca no cubrió bien a Morlanes en la jugada que acabó en gol, después volvió a ser titular contra el Girona y quedó señalado en el gol de Lemar hasta que Arbeloa le sustituyó por Tchouaméni entre los pitos del Bernabéu. Tres errores que le han convertido en el gran culpable para la afición, pero aun así el francés quiere seguir en el Real Madrid y gestos como el que ha tenido con el Bernabéu son esenciales para ganarse el perdón del madridismo. Eso sí, donde más tiene que rendir es en el campo y todavía le queda mucho trabajo para volver al mejor nivel.