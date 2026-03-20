David Torres 20 MAR 2026 - 18:15h.

El Valencia CF se juega la temporada en Sevilla

La hora (ahora sí) de Renzo Saravia: Thierry está KO

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ValenciaEl Valencia CF se juega la temporada en Sevilla este sábado por la noche. Los de Carlos Corberán, más por deméritos de otros que por méritos propios, tiene una oportunidad de oro de engancharse a la lucha por Europa, quizá la última. Pero para ello deben ganar en Sevilla ante un rival que, como los valencianistas, sabe que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Para el encuentro, Carlos Corberán cuenta con las bajas ya conocidas de Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby. Además, se ha caído a última hora el lateral derecho Thierry Rendall y el centrocampista Filip Ugrinic. En ese sentido, el técnico ya dio su visión en sala de prensa sobre el asunto. Parece que el debut de Renzo Saravia está cerca, pero no tanto como se pueda pensar.

Completa la convocatoria el entrenador con futbolistas del filial. El meta Vicent Abril, que se estrena con la sub 21, es fijo y además entró Alejandro Panach. El equipo viajó este viernes a pesar de que el partido se disputa este sábado a las 21 horas. Después el equipo descansará una semana por obligación debido al parón de selecciones y retomará la competición en la primera semana de abril recibiendo al Celta de Vigo en Mestalla.

Convocatoria del Valencia CF ante el Sevilla FC

El Valencia CF ha viajado en avión este viernes por la tarde a la capital andaluz.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este domingo en el choque correspondiente a la Jornada 29 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Vicent Abril y Panach

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby, Copete, Filip Ugrinic y Thierry Rendall

Descartes técnicos: No hay