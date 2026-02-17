Basilio García Sevilla, 17 FEB 2026 - 13:26h.

El navarro está siguiendo los pasos del protocolo 'Juega seguro' de LALIGA y la AFE

El Sevilla activa la maquinaria legal para defender a Almeyda

Compartir







El Sevilla FC camina con cautela con César Azpilicueta. El navarro ha estado lesionado ya en varias ocasiones, y en su regreso a los campos Matías Almeyda ha ido dándole minutos poco a poco. Jugó la primera parte ante el Girona y salió también de inicio ante el Deportivo Alavés el pasado sábado, pero un golpe en la cabeza en la primera mitad no le permitió aguantar el partido completo. Fue sustituido en el 55’ por José Ángel Carmona y, casualidades de la vida, Toni Martínez hizo el gol del empate solo cinco minutos más tarde.

Azpilicueta no se ha ejercitado este martes con el resto del grupo, pero las alarmas en el Sevilla no han saltado. Simplemente, el club está siguiendo las recomendaciones del protocolo ‘Juega seguro’, establecido en 2023 por LALIGA y la AFE para garantizar un entorno seguro en el fútbol profesional. Una iniciativa que nació a raíz del acuerdo sellado a nivel europeo entre European Leagues y FIFPRO, basado en la Declaración del Consenso Internacional sobre la Conmoción Cerebral en el Deporte. Este protocolo no se detiene en el partido, sino que especifica la importancia de un seguimiento diario y progresivo para que el futbolista regrese al terreno de juego en perfectas condiciones.

PUEDE INTERESARTE Las Palmas estudia denunciar una alineación indebida del Sevilla por Löic Badé

Los cinco pasos que establece el protocolo son los siguientes: El día posterior al golpe, el futbolista debe hacer descanso. En el caso de Azpilicueta, el Sevilla no entrenó, por lo que no se ejercitó. El segundo día, realizará trabajo físico ligero en el gimnasio, que coincidió con los ejercicios de recuperación de los titulares ante el Alavés. El tercer día, es decir, este martes, trabajo solitario en el césped.

Las sensaciones futuras con Azpilicueta

Azpilicueta ha seguido al pie de la letra el protocolo de estos tres primeros días. El cuarto es trabajo con el grupo sin contacto y el quinto trabajo con el grupo normal, para poder estar a plena disposición a partir del sexto día.

Sin embargo, cabe recordar que se trata de una recomendación y que los plazos se pueden acortar si no hay problemas mayores. En el club están satisfechos con la evolución del jugador, y este miércoles volverá a entrenar con el grupo. El protocolo establece que lo hará sin contacto, pero podría hacerlo ya a tope ya que se pueden dar dos pasos en un mismo día.

En el Sevilla se vivió una situación similar la pasada campaña. A Loïc Badé le metieron un dedo en el ojo en un partido ante el Celta en Balaídos y tres días más tarde jugó ante la UD Las Palmas, participando en la victoria que aseguró la permanencia sevillista. El club canario estudió solicitar la alineación indebida del francés, pero tras estudiar la normativa, entendió que no había ilegalidad alguna al ser el protocolo únicamente una recomendación.