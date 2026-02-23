Basilio García Sevilla, 23 FEB 2026 - 17:46h.

El canterano es la principal novedad en la primera sesión de la semana

Con el derbi en el horizonte, Betis y Sevilla pasan revista

El Sevilla FC ha comenzado este lunes su trabajo de cara al derbi del próximo domingo ante el Real Betis Balompié, y lo ha hecho con una buena noticia que podría servir para apuntalar una defensa que llega con una baja destacada tras la sanción a Tanguy Nianzou. Andrés Castrín, que no juega desde finales de enero, ha vuelto a entrenarse con el grupo un mes después.

El lucense sufrió un golpe en la sesión previa a la visita al RCD Mallorca del 2 de febrero. Aunque viajó a tierras baleares, los médicos decidieron que no jugara y un día más tarde se infirmó de que sufría una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha que le ha mantenido cerca de un mes sin jugar. Su última aparición data del 24 de enero, cuando jugó íntegra la segunda mitad del partido ante el Athletic Club. Rindió a buen nivel ante los leones, pero no ha vuelto a jugar desde entonces, perdiéndose cuatro partidos.

Este lunes, el equipo sevillista ha realizado trabajo de recuperación para los titulares de Getafe, pero la gran novedad ha sido la presencia de Andrés Castrín. Aunque el club ni siquiera lo menta en la nota que ha publicado en su página web, en las imágenes que ha compartido del entrenamiento se le ve trabajando con total normalidad con el resto de sus compañeros. De este modo, Marcao -al que se le retiró la ficha para inscribir a Maupay-, Rubén Vargas y Oso serían las únicas bajas por lesión del cuadro nervionense.

El plan prederbi del Sevilla

Así, después de este entrenamiento de recuperación, Matías Almeyda ha decidido dejar libre a los futbolistas la jornada del martes íntegra, así como la mañana del miércoles. El equipo regresará el miércoles a los entrenamientos en sesión vespertina, tras la que comparecerá un futbolista en sala de prensa.

El viernes está previsto que hable el entrenador en la rueda de prensa prepartido, y aún está en el aire si el entrenamiento del sábado se abrirá a los aficionados, como ha sido habitual en los últimos años en la víspera del derbi.