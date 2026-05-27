Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 17:45h.

El Deportivo medita un cambio de cromos en la medular: el fichaje de un viejo deseo

La dirección deportiva confía en que seguirá

Compartir







El buen hacer de muchos jugadores del Dépor esta temporada los situará en las agendas de muchos clubes de cara al mercado estival. El más deseado desde hace tiempo es Yeremay Hernández y así seguirá siendo. Mientras que los herculinos juegan sus cartas para seguir contando con el canario en LALIGA EA SPORTS, la decisión del futbolista y el nivel de los interesados también se tiene muy en cuenta.

En este último sentido, grandes equipos de Europa ya han llamado a la puerta por Yeremay. Los últimos en hacerlos, en Sporting de Portugal y el Benfica. A todos ellos hay que sumar otro buen número de pretendientes que desde el pasado verano ya anhelan su fichaje. Pese a todo, es probable que tanto ruido se quede en nada.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo pelea por su primer fichaje en LALIGA EA Sports: un hándicap y dos rivales

El Dépor confía en seguir contando con Yeremay. El jugador es feliz, está en su casa y ha logrado la machada de llevar al club a Primera. Ahora, nadie duda que querrá continuar con esta aventura vistiendo la camiseta de su equipo. Fernando Soriano también es de los que confía en su continuidad. Tal y como expresó en Coruña Deportiva a la hora de analizar la situación de la plantilla blanquiazul tras el ascenso.

PUEDE INTERESARTE Fernando Soriano pone el punto de mira en la plantilla del Dépor: 5 casos en la agenda

La opinión de Fernando Soriano

"El año pasado estábamos tranquilos, este año también. Estas decisiones no solo dependen del Dépor, dependen también del jugador. No hablo de cifras, de según qué equipos, de propuestas que le puedan hacer. Jugar Champions, hacer una serie de situaciones, etc. El Dépor ofrece otras cosas mucho mejores que estos equipos de los que podamos hablar. Nuestra idea es contar con Yere, sabemos lo importante que es y lo bueno que es. A partir de ahí, en mi cabeza creo que el 15 de agosto estará Yeremay con el Deportivo. Veremos cómo se desarrolla el mercado, pero esperamos que Yere continúe", agregó al respecto.