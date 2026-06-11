Fernando Soriano apunta dos salidas en el Dépor y busca un '6' en el mercado

Celia Pérez 11 JUN 2026 - 12:09h.

El director deportivo comienza a dar los primeros pasos

La baza del Deportivo con Angeliño ante el interés del Betis: precio del fichaje, contrato y otras ofertas

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El Dépor se ha convertido en una de las sensaciones de esta temporada. Con su ascenso a Primera división ya confirmado, Fernando Soriano comienza a dar los primeros pasos en la que será la plantilla de Antonio Hidalgo y ahí ha confirmado hasta cinco salidas a las que aún se pueden unir dos más. El director deportivo quiere un proyecto de garantías que permita competir en la máxima categoría española y para ello apunta a las salidas de jugadores como José Ángel Jurado y Charlie Patiño.

Sergio Escudero, Cristian Herrera, Stoichkov, Samuele Mulattieri y José Gragera son los cinco primeros futbolistas que se marchan del club ante el final de sus respectivos contratos este próximo 30 de junio. Bien distinto es el caso de José Ángel Jurado y Charlie Patiño, con contrato en vigor, pero que, según cuenta la Opinión A Coruña, no entran en los planes del cuadro herculino.

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Para la medular, el Dépor cuenta con Diego Villares, Mario Soriano y Riki Rodríguez, y buscan un nuevo refuerzo para el '6'. De hecho, el club esperaba que fuera José Gragera o Mfulu, pero ninguno de los dos pudo llevarse a cabo y ahora buscan alternativas que puedan rendir en Primera.

Hace unas semanas salió a la luz el nombre de Teun Gijselhart. El Diario AS apuntaba el interés herculino por el mediocentro de 21 años del De Graafschap Doetinchem de la Segunda división neerlandesa que gusta como activo de futuro entre la dirección deportiva. Aunque la incorporación de este joven talento estaría muy condicionada a la decisión de dar salidas en la medular.

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A pesar de que puedan sonar nombres lo cierto es que el club herculino primero tendrá que tomar decisiones y dar salidas antes de lanzarse al mercado de fichajes para reforzar la medular de Antonio Hidalgo.