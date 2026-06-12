El Deportivo anuncia la renovación de Bil Nsongo con subida de sueldo y de cláusula de rescisión

Joaquín Anduro 12 JUN 2026 - 21:45h.

Bil Nsongo firma con el Dépor hasta 2030

El Deportivo define diez fichajes que busca en el mercado: la lista de la compra de Fernando Soriano

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El Deportivo sigue anunciando renovaciones de manera oficial como la de Germán Parreño y, este viernes, ha llegado el turno de Bil Nsongo, la última gran perla deportivista. El club coruñés se ha asegurado el futuro del delantero camerunés con nueva fecha de final de contrato y una importante subida de sueldo y de cláusula de rescisión para convertirle en referencia del equipo de Antonio Hidalgo en el regreso a LALIGA EA Sports.

El futbolista de 21 años ha firmado una nueva vinculación con el conjunto gallego hasta el 30 de junio de 2030 con esa mejora salarial y de la cláusula con la que alejaría el interés de varios equipos, tal y como apuntan distintos medios. Con ello se confirma como el principal delantero del Dépor a la espera de más posibles fichajes, después de haber sumado seis goles en la segunda vuelta incluyendo el doblete en el José Zorrilla el día del ascenso.

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La pasada semana, Fernando Soriano, en una entrevista para Riazor.org, reveló detalles de cómo había sido la adaptación de Bil Nsongo al Deportivo: "Lo más difícil de nuestro trabajo es, cuando firmas a un jugador de fuera, verle en en proyección, en Riazor, en el nivel que es LALIGA HYPERMOTION, con los compañeros.. hay veces se tiene un ese pelín de miedo sobre si responderá o no responderá".

"No es lo mismo entrar a un vestuario con tus compañeros de siempre, de tu misma edad, que entrar a un vestuario con gente que te saca 17 o 18 años, con diferentes personalidades, egos… Muchas veces no sabes cómo va a reaccionar al adaptarse a esa situación", declaró el director deportivo del Dépor.

El anuncio del Dépor con la renovación de Bil Nsongo

El RC Deportivo asegura la continuidad de uno de los nombres propios del presente y del futuro del Club. Nsongo Bil (Yaoundé, Camerún, 21 de septiembre de 2004) seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul hasta junio de 2030.

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Su historia en A Coruña es la de un crecimiento meteórico. Llegó al Dépor Training Center en la temporada 2024-25 para reforzar al Fabril y, en apenas dos campañas, se ha convertido en una de las grandes ilusiones del deportivismo. Tras disputar 31 partidos y marcar 5 goles en su primer curso con el filial, su explosión definitiva llegó esta temporada.

Comenzó el año en el Fabril, donde firmó 12 goles y 1 asistencia en los primeros 20 encuentros. Pero todo cambió tras su debut con el primer equipo en la Copa del Rey, el 4 de diciembre en Sabadell. Desde entonces, ya no volvió atrás.

A las órdenes de Antonio Hidalgo disputó 17 partidos de liga, anotó 6 goles y repartió 1 asistencia, además de participar en 3 encuentros coperos. Entre todos ellos, quedarán para siempre en la memoria deportivista los dos tantos marcados en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, decisivos para certificar matemáticamente el regreso del Dépor a Primera División.

Talento, trabajo, ambición y compromiso. Valores que han convertido a Nsongo Bil en una de las grandes joyas de ANOSACANTEIRA y en una de las revelaciones de LaLiga Hypermotion.

Ahora, el camino continúa. Y ANOSAFORZA podrá seguir disfrutando de su fútbol, su crecimiento y su ilusión hasta 2030.