El Dépor anuncia la renovación de Germán Parreño con otras tres pendientes

Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 20:00h.

El Dépor podría anunciar tres renovaciones en los próximos días

Los elogios de Fernando Soriano a Bil Nsongo y su evolución en el Dépor: "A veces se tiene ese pelín de miedo"

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El Deportivo de La Coruña sigue anunciando movimientos oficiales en la plantilla de Antonio Hidalgo y, tras las cinco salidas confirmadas este viernes, ha llegado el turno de una continuidad. El club ha hecho oficial que Germán Parreño seguirá siendo portero deportivista hasta 2028 y Fernando Soriano trabaja para poder confirmar otras tres renovaciones.

El meta ilicitano tenía una cláusula en su contrato por la que ampliaría automáticamente un año su vinculación en caso de ascenso pero el Dépor le ha premiado con una campaña más, firmando hasta 2028. A pesar de haber perdido el puesto de titular tras la llegada de Álvaro Ferllo en el mercado invernal, Germán sigue siendo uno de los pesos pesados del vestuario con dos ascensos ya a sus espaldas.

Tras el portero, otros tres jugadores como Ximo Navarro, Diego Villares o Bil Nsongo también tienen muy encaminadas sus respectivas renovaciones, tal y como informa La Opinión de A Coruña. Sobre el defensa habló Fernando Soriano la pasada semana y confirmó que las dos partes tenían intención de llegar a un acuerdo y este podría materializarse de forma oficial estos próximos días.

En el caso de Diego Villares no hay tampoco problemas para que continúe vistiendo la camiseta de su Dépor y, con contrato hasta 2027, está previsto que este se extiende. Misma fecha en la que acaba la vinculación de Bil Nsongo, la revelación de la temporada, con una nueva firma que se extendería hasta 2030 mejorando sus condiciones contractuales ya como miembro importante del primer equipo.

El comunicado del Deportivo con la renovación de Germán Parreño

Germán Parreño Boix (Elche, Alicante, 16 de febrero de 1993) seguirá defendiendo la portería blanquiazul hasta junio de 2028.

Desde su llegada al Club en la temporada 2023-24, Germán se ha convertido en mucho más que un guardameta.

Su profesionalidad, compromiso diario y capacidad para sumar siempre en favor del colectivo le han convertido en una de las figuras más respetadas y queridas dentro del vestuario deportivista.

En su primera campaña como blanquiazul fue una pieza importante del equipo que se proclamó campeón de Primera Federación y logró el ansiado regreso al fútbol profesional. Disputó 31 encuentros de liga, manteniendo la portería a cero en 13 de ellos y contribuyendo de manera decisiva a un éxito que permanece grabado en la memoria del deportivismo.

Ya en Segunda División, Germán continuó siendo un ejemplo de trabajo y compañerismo. Más allá de los 25 partidos disputados en estas dos temporadas, su liderazgo silencioso, su experiencia y su espíritu de grupo han sido fundamentales para acompañar el crecimiento de un equipo que primero se consolidó en LaLiga Hypermotion y que, en la campaña recién finalizada, logró el regreso a Primera división.

A lo largo de una extensa trayectoria profesional, Germán defendió las camisetas del Girona FC, Elche CF, RCD Espanyol, Real Racing Club, UCAM Murcia CF y UD Ibiza antes de incorporarse al Dépor, aportando una valiosa experiencia que siempre ha puesto al servicio del equipo.

El RC Deportivo celebra la continuidad de un jugador que representa a la perfección los valores de trabajo, humildad y compañerismo que distinguen a este vestuario.