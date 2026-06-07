Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 19:07h.

Bil Nsongo ha pasado de suplente en el Fabril a héroe del ascenso del Dépor

El Deportivo confirma cinco salidas en la plantilla de Antonio Hidalgo para la vuelta a LALIGA EA Sports

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El ascenso del Deportivo de La Coruña a LALIGA EA Sports ocho años después tiene varios protagonistas, desde Antonio Hidalgo en el banquillo a Yeremay Hernández como estrella, aunque una de las sorpresas ha sido sin duda la irrupción del héroe de Pucela, Bil Nsongo. El punta del Fabril ha pasado en la segunda vuelta al primer equipo y se ha hecho con un puesto en la delantera deportivista, lo que le ha llevado a ganarse elogios como los de Fernando Soriano, que destaca su evolución.

En una entrevista para Riazor.org, el director deportivo del cuadro coruñés ha explicado lo complicada que es su labor a la hora de fichar a jóvenes como el camerunés, que llegó desde su país con sólo 19 años: "Lo más difícil de nuestro trabajo es, cuando firmas a un jugador de fuera, verle en en proyección, en Riazor, en el nivel que es LALIGA HYPERMOTION, con los compañeros.. hay veces se tiene un ese pelín de miedo sobre si responderá o no responderá".

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"No es lo mismo entrar a un vestuario con tus compañeros de siempre, de tu misma edad, que entrar a un vestuario con gente que te saca 17 o 18 años, con diferentes personalidades, egos… Muchas veces no sabes cómo va a reaccionar al adaptarse a esa situación", aclaró Fernando Soriano con las dudas en torno a estas incorporaciones.

Bil Nsongo, de suplente en el Fabril a héroe del ascenso del Dépor

Por ello, Soriano se ha rendido a Bil Nsongo y cómo ha tirado la puerta abajo en apenas dos años de no contar para Óscar Gilsanz en el Fabril a ser titular en el ascenso del Dépor a Primera: "La progresión que ha tenido Bil ha sido brutal. Desde que entra en el vestuario con una humildad y una cara de buena persona increíble, que lo es, ha sido capaz de ganarse a todo el vestuario. También en cómo han ido ayudándole a medida que ha ido dándole Antonio más y él ha ido respondiendo con mejor rendimiento".

"Podríamos irnos atrás, nada más llegar, cuando con Óscar no terminaba de entrar y jugaba ratos. Llegó Manuel y, poco a poco, fue ganándola y ha ido superando etapas. Creo que nos ha ganado a todos por lo que representa pero también por el fútbol. En el último partido en Valladolid es una barbaridad lo que hace", destacó el aragonés sobre el autor de los dos goles que consumaron el ascenso deportivista a la máxima categoría ocho años después.