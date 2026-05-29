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Antonio Hidalgo responde a Yeremay, Fernando Soriano y a la plantilla del Deportivo: "Los equipos cambian"

Antonio Hidalgo en la celebración herculina
Antonio Hidalgo en la celebración herculina. RCD
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Todo es felicidad en A Coruña, solo hay que escuchar la comparecencia de Antonio Hidalgo en la previa del último encuentro liguero del curso. Con el ascenso ya materializado y festejado, el Deportivo de La Coruña llega a la jornada 42 de LALIGA Hypermotion con el objetivo de ser campeón. El técnico herculino quiere más, aunque es inevitable comenzar a mirar al próximo curso.

En la rueda de prensa de este viernes, Hidalgo respondió al futuro de Yeremay Hernández, pero también a otros nombres propios de la primera plantilla coruñesa. En constante comunicación con Fernando Soriano, el técnico herculino avanza cambios de cara al regreso a Primera División.

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Su comparecencia arrancó con un agradecimiento por el cariño que está recibiendo en la ciudad: "Me habían explicado lo que era A Coruña, pero cualquier cosa que me hubiera podido imaginar, la realidad lo supera. No hay nadie que no te diga algo, que no te pite, te pare o te dé las gracias. Estoy contentísimo".

Yeremay Hernández celebra el ascenso del Deportivo
Yeremay Hernández celebra el ascenso del Deportivo. Fernando Fdez Garrido (LALIGA)
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Las palabras de Antonio Hidalgo en el Deportivo

Al ser cuestionado por el futuro de la plantilla y el mercado, Antonio Hidalgo fue sincero y reconoció que sufrirá cambios, aunque saca pecho por la base con la que aterriza el Dépor en la élite nacional: "Tenemos una plantilla joven que ha dado señales para creer en ella en el futuro. Todos los equipos cambian futbolistas cada año y nosotros no seremos diferentes, pero la base está ahí".

En cuanto a los nombres propios, el entrenador blanquiazul fue cuestionado por futbolistas como Yeremay Hernández o Ximo Navarro. Sobre el atacante canario, Hidalgo fue claro al valorar el futuro de su gran joya: "Yo cuento que el 6 de julio estará aquí".

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En cuanto al lateral derecho, que finaliza contrato en el próximo mes de junio, aludió a una próxima reunión con Fernando Soriano: "Ximo Navarro es alguien a quien acabas cogiendo mucho cariño. Ha demostrado sobradamente sus virtudes tanto en el Dépor como anteriormente. Son situaciones que tenemos que hablar con Fernando Soriano".

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