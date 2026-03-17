Saray Calzada 17 MAR 2026 - 13:32h.

Hansi Flick prefiere apartar el tema de su renovación a pesar de las palabras de Laporta

Laporta acerca la renovación de Hansi Flick

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El Barça se juega el pase a cuartos ante el Newcastle tras el empate en la ida. Los jugadores del FC Barcelona tendrá el Camp Nou a su favor para conseguir pasar la eliminatoria. Una de las cosas se ha hablado es de la debilidad defensiva del equipo culé en Champions. Quizás es una asignatura que lleva arrastrando desde la temporada pasada y le han preguntado a Hansi Flick por ello y también por las palabras de Joan Laporta en las que ha afirmado que su renovación ya está encaminada.

Una de las primeras preguntas fue sobre su futuro y el alemán prefirió que el foco fuera por otro lado. "Creo que no es el momento de hablar, mañana hay un partido importante para el club y para el futuro. Estoy muy contento aquí, pero debo hablara con mi familia. Hay tiempo".

"Creo que está claro que me gusta trabajar aquí, pero me gusta ser independiente y tengo una gran familia y mucho apoyo. Pero esto es fútbol e intento dar lo mejor al equipo... pero ya veremos. Hay tiempo. No pienso en irme a otro lugar. Será mi último trabajo y eso me alegra", dijo al respecto de su futuro.

Hansi Flick está contento con que hayan pasado ya las elecciones y que el club tenga estabilidad. "Creo que es importante tener una estructura porque eso da estabilidad. Todo el mundo está contento de que haya venido y nos ha deseado suerte para el partido de mañana".

"Me decía muchas cosas del Barça, destacó el papel de Johan Cruyff, que creó el nuevo Barça, y me hablaba de la filosofía del club, que se trata de ganar y de cómo ganar. Es el espíritu de equipo, que lo demostraremos mañana", comentó sobre la carta de Laporta.

Hansi Flick y lo que espera del partido

El técnico habló de cómo afrontan el encuentro y de las cosas que no le gustó en el partido de ida. "Hemos hablado y analizado el partido, hay que mejorar cosas, pero me las guardo. Hay que jugar con confianza y convicción, sobre todo en los unos contra uno, y buscar los espacios libres...".

"Esto es fútbol. Pasan muchas cosas. Hay que ser positivos, hay calidad. Somos capaces de ganar esta Champions, pero hay que mejorar, recuperar a jugadores y que todos jueguen a su mejor nivel".