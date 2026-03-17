Jorge Morán 17 MAR 2026 - 14:01h.

El portugués aprovechó la baja de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Benzema, Fekir, Joao Félix y otros jugadores top de Oriente Medio que podrían buscar nuevo equipo ante la guerra

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Hubo un tiempo en el que Joao Félix estaba llamado a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo en Portugal. Su nivel en el Benfica llamó la atención de los más grandes, pero fue el Atlético el que consiguió llevarse a la joven estrella, que acabó fracasando y se convirtió en un problema para los de Simeone. Pero este 'pobre' nivel no sólo se dio en Madrid, también en otros clubes europeos en los que tampoco consiguió explotar.

Joao Félix pasó por el Chelsea, FC Barcelona o Milan, antes de marcharse al Al Nassr de Arabia Saudí junto a un Cristiano Ronaldo que no ha dejado de apoyarle. Criticado en sus primeros meses, el portugués ha logrado dar la vuelta a la situación, convirtiéndose en la estrella del equipo justo en el momento en el que falta 'El Bicho'. Y todo, según el 'Menino de Ouro', se debe gracias a su entrenador.

El dardo de Joao Félix a Simeone y Xavi Hernández

Desde su llegada al fútbol saudí, Félix está logrando sus mejores números con 21 goles y 14 asistencias en los 37 partidos disputados. Un nivel en el que según Joao ha tenido mucha culpa Jorge Jesús, al que elogió con unas declaraciones que han sido vistas como un dardo para sus anteriores entrenadores.

El portugués ha sido dirigido por Diego Pablo Simeone, Xavi Hernández, Paulo Fonseca, Enzo Maresca, Graham Potter y Frank Lampard, a los que señaló con un dardo. "Hacía mucho tiempo que un entrenador no me colocaba en mi sitio. Me ha devuelto a la posición en la que empecé y donde me siento más cómodo", dijo futbolista.

La baja de Cristiano Ronaldo por lesión ha provocado que Joao Félix esté situado más cerca de la portería, jugando como segundo delantero o media punta. Una posición en la que no sólo le hace llegar con más peligro a portería, marcando dos goles en el último partido, sino que beneficia a sus compañeros a los que ha regalado cuatro asistencias en los últimos cinco encuentros.