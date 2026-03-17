Pau Cubarsí y el mensaje de Joan Laporta a la plantilla del Barça

Jorge Morán 17 MAR 2026 - 13:17h.

El presidente visitó a la plantilla en el entrenamiento previo

Joan Laporta se presenta por sorpresa en el entrenamiento para animar a los jugadores antes de la Champions

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El FC Barcelona entra en modo Champions League. En una semana marcada por las elecciones a la presidencia, ganadas de nuevo por Joan Laporta, el equipo culé deberá vencer al Newcastle si quiere estar en los cuartos de final de la competición. El empate ante los ingleses gracias al gol de Lamine Yamal salvó a los de Hansi Flick, que son el equipo español que peor lo tiene para clasificar.

De esto precisamente habló Pau Cubarsí en una rueda de prensa en la que fue preguntado por la motivación del vestuario. "Es un partido muy importante. Tenemos que pasar sí o sí. Jugamos el segundo partido en casa tras un buen resultado y con la ayuda de todos los culés intentaremos pasar la eliminatoria", explicó.

El apoyo de la plantilla a Joan Laporta

En la previa del partido ante el Newcastle y días después de ser reelegido como presidente, Laporta ha querido estar arropando a sus jugadores visitando por sorpresa el entrenamiento. "Nos ha venido a visitar y le hemos dado la enhorabuena. Nos ha dicho que seamos nosotros mismos, que estamos a un nivel espectacular, y que sigamos siendo una familia, que es lo que da títulos", comentó.

Laporta está muy unido al vestuario del Barcelona como se pudo comprobar durante las elecciones de este pasado fin de semana. Varios jugadores del equipo, entre los que estaban Pau Cubarsí, Gerard Martín o Dani Olmo, celebraron saltando junto al presidente en una imagen que generó un gran revuelo entre la afición. El español fue preguntado por esto, quitando hierro al asunto y felicitando de nuevo al máximo mandatario.

"Como jugador y como socio cada uno tiene la libertad de expresarse como desee. El voto me lo quedo para mí, pero ha salido Laporta de presidente y le damos la enhorabuena. Nosotros centrados para mañana", explicó el español.

La juventud en la plantilla del Barcelona

Aunque juegan como veteranos, lo cierto es que la plantilla del Barcelona es una de las más jóvenes de nuestro fútbol. Una experiencia que han cogido con el paso de los partidos, como el caso de Pau Cubarsí, quién ya suma más de 100 encuentros pese a tener 19 años.

"Somos jóvenes y no tenemos mucha experiencia, pero tenemos las ganas de dejarnos la piel por este club. Lo hicimos en las categorías inferiores, donde jugamos contra grandes rivales. Tengas la edad que tengas, puedes dar el máximo", defendió el central.

Una edad muy diferente a la media de un Newcastle marcado por la veteranía de los suyos. "Lo más importante no es la experiencia, es como enfocas el partido y cómo entras en él. Es una eliminatoria y aunque el año pasado jugamos semis no quiere decir que vayamos a ganar", zanjó.