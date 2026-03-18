Alineaciones confirmadas de Barcelona y Newcastle en la vuelta de octavos de Champions

Fran Fuentes 18 MAR 2026 - 17:40h.

El partido se disputará a las 18.45 horas

La convocatoria de Flick con Gavi y cuatro bajas contra el Newcastle

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El FC Barcelona y el Newcastle United se enfrentan en el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. Tras el empate a uno en la ida, el partido decisivo se disputará en el Camp Nou, donde ambos clubes tratarán de buscar la victoria para avanzar así al cuadro de cuartos de final. Estas son las alineaciones por las que Hansi Flick y Eddie Howe han apostado para el trascendental encuentro.

Por parte del FC Barcelona, Hansi Flick saldrá con Joan García en portería. Habrá que esperar a conocer la disposición de la defensa, pero lo natural es que salga con Pau Cubarsí y Eric García como pareja de centrales, con Joao Cancelo en el lateral derecho y Gerard Martín en el izquierdo. La otra alternativa, porque al técnico alemán le gusta más Gerard Martín como central y el portugués se ha consagrado como lateral zurdo, es que Eric García sea lateral derecho. De todos modos, aquí apostamos por la primera opción.

Ya en el centro del campo, el doble pivote lo formarán Marc Bernal y Pedri González, con Fermín López actuando como enganche en un escalón más arriba. En la banda derecha jugará Lamine Yamal, en la izquierda aparecerá Raphinha y como delantero centro actuará Robert Lewandowski.

De este modo, el FC Barcelona apuesta por: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

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Por parte del Newcastle, Eddie Howe apuesta por Aaron Ramsdale en portería, con Malick Thiaw y Dan Burn como pareja de centrales. Kieran Trippier estará en el lateral derecho, y Lewis Hall cerrará la defensa por el perfil izquierdo.

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Ya en el centro del campo, Sandro Tonali será el pivote defensivo, con Jacob Ramsey y Joelinton como interiores. En la banda derecha jugará Anthony Elanga, en la izquierda Harvey Barnes, y como delantero centro estará Anthony Gordon.

De este modo, el Newcastle sale con: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Barnes y Gordon.