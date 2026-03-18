La convocatoria de Flick con Gavi y cuatro bajas contra el Newcastle

Celia Pérez 18 MAR 2026 - 12:41h.

Primera convocatoria de Champions para Gavi tras su vuelta ante el Sevilla

Giro de 180 grados con Bastoni, el Barcelona ya sabe su precio y es una ganga

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El FC Barcelona ha publicado este miércoles la lista de convocados para el partido contra el Newcastle para la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. El técnico alemán ha decidido contar con 23 futbolistas en una lista en la que está de nuevo Gavi y que cuenta con cuatro ausencias por lesión.

Flick ha decidido llevar a los mismos hombres que viajaron hace dos semanas a Inglaterra, aunque en aquella ocasión Gavi no pudo jugar, ya que aún no había recibido el alta médica, y esta vez sí estará disponible tras reaparecer el pasado domingo en la victoria contra el Sevilla (5-2) en LaLiga EA Sports.

Sin embargo, Flick seguirá sin poder contar este miércoles con los lesionados Alejandro Balde, Jules Kounde, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, en un partido que los azulgranas están obligados a ganar para acceder a los cuartos de final tras el empate de la ida (1-1).

La convocatoria del Barcelona estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.