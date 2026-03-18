Pablo Sánchez 18 MAR 2026 - 19:57h.

Eric García se va lesionado del Barcelona - Newcastle a dos días de que Luis de la Fuente desvele la lista de España

La acción se quedó en amarilla

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La primera parte que disputaron Barcelona y Newcastle en el duelo de vuelta de los octavos de Champions fue sencillamente impresionante. Tuvo goles, ocasiones de todos los colores y mucha emoción. También polémica debido a un penalti que permitió que el equipo de Hansi Flick se marchara con ventaja al descanso. Trippier agarró del brazo a Raphinha cuando se disponía a marcar a puerta vacía y el árbitro señaló la pena máxima tras comprobar la acción en el VAR. Sin embargo, no expulsó al futbolista visitante cuando todo el mundo esperaba la roja.

Todo sucedió al borde del descanso. Probablemente en la última jugada de la primera parte. El Barça asediaba la portería del Newcastle y en una de esas, Raphinha recibía en franca posición para empujarla dentro del área. Sin embargo, terminó por los suelos ante Trippier protestando un más que posible penalti. Y así fue. Tras comprobar la acción en la pantalla, el colegiado decretó el lanzamiento desde los 11 metros. Sin embargo, la decisión no vino acompañada de una tarjeta roja que todos daban por sentado.

Aficionados y jugadores no entendían por qué Trippier no fue expulsado tras agarrar del brazo a Raphinha en boca de gol.

Por qué no fue expulsado Trippier

Mateu Lahoz, durante la retransmisión del partido en Movistar, facilitó el único motivo que a su parecer existía para que el Newcastle no jugara con un hombre menos toda la segunda parte. Según Mateu, el colegiado entendió que Raphinha no llegaba al balón para marcar cuando Trippier le agarra.

"El árbitro, viendo las imágenes, entiende que Raphinha no llega al balón. Es una cuestión de reglamento, no de interpretacion", explicó.