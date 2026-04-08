La inaudita misión de Martín Demichelis: rehacer una defensa sin Antonio Raíllo ni Martin Valjent

Alberto Cercós García 08 ABR 2026 - 16:27h.

Hace más de dos años que el Mallorca no presenta una alienación sin Raíllo y sin Valjent: volverá a pasar el domingo ante el Rayo

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Antonio Raíllo y Martin Valjent forman una de las parejas de centrales más icónicas de toda Primera División. Desde que coinciden en el RCD Mallorca, han sido muy pocas las ocasiones que no han estado defendiendo juntos la elástica bermellona. Y más si cabe, han sido mínimas las ocasiones en las que ni uno ni otro han estado disponibles para jugar un partido de Liga. Este próximo domingo ante el Rayo Vallecano se dará la inaudita casuística que el andaluz está lesionado y eslovaco, sancionado. Algo que pilla a Martín Demichelis en un momento de urgencia. Porque pese a que el Mallorca encara una semana más tranquila tras vencer al Real Madrid el pasado fin de semana, la situación en la tabla sigue siendo agónica. El descenso acecha y un nuevo tropiezo podría echar a perder todo el trabajo realizado hasta la fecha.

Raíllo y Valjent lleva ocho años juntos en el Mallorca. Primero llegó el andaluz, antes incluso de que el equipo balear descendiese a Segunda División B. Tras conseguir la vuelta al fútbol profesional, Valjent aterrizó en la isla ya en Segunda. Y ahí empezó a forjarse una de las duplas más importantes de la historia del club. Ya sea en una defensa de cuatro o en una de cinco, Raíllo y Valjent pocas veces han estado ausentes. Ambos contaron con la confianza de Vicente Moreno, de Luis García Plaza, de Javier Aguirre, de Jagoba Arrasate y de Martín Demichelis. Para todos los entrenadores de la última década, dicha dupla (acompañados a veces por José Copete, Gio González o Matija Nastasic) ha sido vital para los triunfos mallorquinistas.

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De la lesión de Raíllo a la sanción de Valjent

Pero el día a día en el Mallorca puede dar diferentes situaciones como la presente. Antonio Raíllo se lesionó un día antes de recibir al Real Madrid. Una lesión en el tobillo por la que ha tenido que pasar por quirófano, diciendo casi con total seguridad adiós a la temporada. Por otro lado, Valjent recibió ante los madrileños su quinta tarjeta amarilla. Esto deja una situación única que hace más de dos años que no se ve en la isla: ni uno ni otro están disponibles para la jornada de Liga.

Desde el pasado 30 de marzo de 2024 en Mestalla ante el Valencia, ni Raíllo ni Valjent se habían perdido un partido de Liga con el Mallorca. En esa ocasión la excusa de Javier Aguirre era clara: quedaban pocos días para jugar la final de Copa del Rey en La Cartuja y optó por dar descanso a sus centrales predilectos.

Las opciones de Martín Demichelis

Martín Demichelis deberá improvisar una defensa de circunstancias ante una situación pocas veces vista en Son Moix. Ya ante el Madrid apostó por Omar Mascarell para acompañar a Valjent en la zaga; ahora, sin poder contar tampoco con el eslovaco, el técnico balear deberá elegir qué hacer.

Opciones tiene. La primera es seguir apostando por Mascarell y juntarlo con David López. El central del filial es quien más ha estado jugando esta temporada con Jagoba Arrasate. Otra posibilidad es que Demichelis le de una oportunidad a Marash Kumbulla, quien recientemente se ha recuperado de una lesión. Si decide apostar por él, la duda será si lo alienará con otro central puro como David o si mantendrá a Mascarell. Una ecuación extraña y que pocas veces se volverá a ver en Mallorca, y es que Raíllo y Valjent son siempre indiscutibles.