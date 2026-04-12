Basilio García Sevilla, 12 ABR 2026 - 13:48h.

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El Sevilla FC consiguió este sábado una importantísima victoria ante el Atlético de Madrid, sabiendo aprovechar que el club colchonero tiene dos importantes compromisos por delante y sumando tres puntos clave para la permanencia. Todo el sevillismo celebró el triunfo, incluidas las personalidades llamadas a acabar por esta travesía por el desierto del club.

Si Sergio Ramos fue efusivo celebrando en su cuenta de Instagram el triunfo del Sevilla, no menos lo fue Ramón Rodríguez Verdejo, ‘Monchi’. El de San Fernando, hoy presidente del club de su ciudad natal, no deja de mirar al club en el que se formó como profesional del fútbol, y aunque niega que su regreso está cercano, sí ha reconocido desde que se marchó hace casi tres años que intenta seguir todos los partidos de los nervionenses.

Poco después de que Díaz de Mera Escuderos señalara el final del partido, Monchi aprovechó el post que la cuenta oficial del Sevilla FC puso en X para citarlo y celebrar los tres puntos. “Vamoooosssss!!!! Importantísimos 3 puntos!!! A seguir!!!”, publicó el cañaílla.

Prácticamente a la vez, Sergio Ramos también celebró la victoria sevillista, con una foto a su televisor y el mensaje “¡vamos carajo! +3”. Una semana después de que algunos criticaran que se encontraba en la Real Maestranza de Caballería siguiendo la corrida de toros que supuso la reaparición de Morante de la Puebla, mientras el Sevilla se desangraba en Oviedo, el camero ha demostrado que está muy pendiente del equipo.

Semana clave en el proceso de venta

Estos gestos se producen justo antes de una semana que debe ser clave en el proceso de venta de la entidad. Se ha anunciado una reunión para presentar una oferta formal en los próximos días por parte del grupo que encabeza Sergio Ramos, que va de la mano de Five Eleven Capital, el holding que dirige el argentino Martín Ink.

Aunque Monchi se queda al margen de esta operación cada vez que se le pregunta públicamente, muchas voces indican que lo normal es que el de San Fernando, el arquitecto del mejor Sevilla de la historia, regrese al club de la mano de Sergio Ramos, con el que también comparte el proyecto del San Fernando. De momento, lo que sí está claro es que el sevillismo corre por las venas de ambos, y que la victoria ante el Atlético también les ha aliviado.