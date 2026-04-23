Redacción ElDesmarque Madrid, 23 ABR 2026 - 13:12h.

El Riyadh Air Metropolitano ha acogido un encuentro impulsado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital para analizar la transformación global del deporte, el ocio y el entretenimiento

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El Atlético de Madrid ha acogido este jueves en el Estadio Riyadh Air Metropolitano una nueva edición de ‘The Forum’, un encuentro impulsado junto a Apollo Sports Capital, accionistas mayoritarios del conjunto colchonero desde marzo, que reúne a algunas de las principales figuras del deporte y la industria del entretenimiento para analizar la transformación global del sector. Bajo el lema 'Leaders Inspiring the World', la jornada estudia el futuro del fútbol más allá del terreno de juego en un contexto marcado por la creciente entrada de inversores y la evolución del deporte hacia un modelo cada vez más ligado al negocio y al ocio global. Miguel Ángel Gil Marín, presente en el evento, ha hablado sobre la entrada de Apollo al Atlético.

¿Por qué Apollo Sports Capital ha elegido al Atlético de Madrid?

El consejero delegado del Atlético de Madrid explicó durante ‘The Forum’ por qué Apollo Sports Capital ha decidido dar el paso de tomar el control del club rojiblanco. “Cuando Apollo decide entrar en el Atlético, es por una razón”, dijo. El dirigente rojiblanco subrayó que el fútbol ha dejado de ser únicamente un deporte para convertirse en un sector estratégico a ojos de los grandes inversores. Además, situó esta operación dentro de una transformación global que hace que el fútbol ya no viva solo de lo que ocurre sobre el césped. “Es el cambio estructural de nuestro sector y la relevancia que los fondos de inversión le están dando como sector estratégico”, declaró. La entrada de Apollo Sports Capital al Atlético de Madrid en marzo, asumiendo la mayoría accionarial del club, no alteró, la estructura visible del equipo rojiblanco ya que Enrique Cerezo sigue como presidente y el propio Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado. Esta decisión buscaba que la transición fuera sana y el directivo ha hablado sobre ello. “Hay que hacer circular por la misma carretera dos vehículos: el club, cuyas señas de identidad son sagradas; y los fondos, cuya visión esencial es conseguir un equilibrio entre la gestión de la pasión de los aficionados y la cuenta de resultados", explicó.

'The Forum' en el Riyadh Air Metropolitano

'The Forum’ no solo sirvió para explicar la entrada de Apollo Sports Capital, sino también para reflejar el nuevo ecosistema que rodea al fútbol. El evento reunió en el Riyadh Air Metropolitano a algunas de las figuras más influyentes del deporte, la inversión y la empresa a nivel global. En clave futbolística, destacan nombres como Nasser Al-Khelaïfi o Aleksander Ceferin y perfiles del mercado de fichajes y leyendas como Jorge Mendes, Luis Figo o David Villa. También tuvo presencia el fútbol español con Javier Tebas y Rafael Louzán y en el apartado económico contó con representantes de fondos como Apollo Sports Capital, además de firmas como Quantum Pacific o MARI Group, reforzando el papel creciente de la inversión en el deporte. Un encuentro que confirma la idea de Miguel Ángel Gil Marín: el fútbol actual ya no se entiende solo como deporte, sino como una industria global en la que convergen negocio, tecnología y entretenimiento.