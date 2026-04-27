El argentino atendió a la prensa en el 'Media Day' previo del Atleti-Arsenal

Buenas noticias desde la enfermería del Atlético de Madrid antes de medirse al Arsenal

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Nico González se quita presión y habla de su futuro. El argentino ha sido uno de los jugadores del Atlético de Madrid que ha atendido este lunes a la prensa en el 'Media Day' previo a la eliminatoria ante el Arsenal, con un billete para la final de la Champions League en juego. Y, entre otras cosas, ha querido ver el duelo con ilusión y aparcar los rumores de su futuro.

Cabe recordar que Nico llegó el último día de mercado de verano al Atlético en calidad de cedido desde la Juventus. En esa operación se incluía una cláusula de compra que se convertía en obligatoria si jugaba 45 minutos o más en el 60% de los partidos, que obligaban al club rojiblanco a pagar 32 millones de euros por su fichaje. De momento lleva 16 y tendría que alcanzar los 21, por lo que sólo si es titular en las cinco jornadas restantes se cumpliría esa cláusula.

El jugador, en cualquier caso, se mantiene tranquilo: "No lo pienso, disfruto el día a día. Desde que llegué me encontré un grupo hermoso. Mi cabeza está tranquila, intenta disfrutar dentro del vestuario, de cada partido que me toque jugar, desde la posición que me toque de ayudar al grupo. Enfocarme en eso, en las cosas positivas, que es lo que al final suma", contestó cuando le preguntaron por su futuro.

Durante su intervención, además, dejó una curiosa reflexión cuando le preguntaron si sentían presión en la previa de este tipo de partidos: "Tengo mi pensamiento y te lo voy a decir. Creo que presión un jugador de fútbol no sé si la siente, presión la tiene que sentir un doctor, es el que controla la vida, el que juega con eso. Yo disfruto dentro del campo. Tenemos que mantener la calma, demostrar lo que venimos demostrando hasta el día de hoy, que nos llevó a estos partidos, los que se disfrutan. La presión no es parte de mí".