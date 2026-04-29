Celia Pérez 29 ABR 2026 - 07:24h.

El técnico del conjunto bávaro, molesto con la jugada

Del Cerro Grande, artífice de la polémica del PSG - Bayern con oposición de Mateu Lahoz

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El Bayern de Múnich cayó anoche ante el PSG en la ida de semifinales de Champions League en un partido lleno de ritmo y goles. Con un 5-4 final, el conjunto bávaro sale vivo para afrontar la vuelta en casa tras un duelo en el que su técnico ha señalado el penalti pitad por mano de Alphonso Davis en su intento de cubrir un centro de Dembélé al filo del descanso y que fue clave.

"Ha sido increíble, pero acabo de ver las imágenes del penalti y primero le da en la pierna y luego le da en el brazo. Tengo que entender por qué es penalti. Tengo que entender por qué hemos concedido un córner cuando nuestra defensa nunca ha tocado un balón y cuando nos han marcado un gol después de eso. Creo que ha sido una gran noche para el fútbol. Mucho talento, mucha calidad en los jugadores, goles...", comenzó señalando el técnico del cuadro bávaro en Movistar.

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"Estoy mirando si el penalti se ha dado por ese motivo. Le ha dado el balón en la mano, si se ha dado de esa manera ha sido el momento clave. Si ves cinco goles fuera de casa, tú estas fuera en una semifinal, pero hemos marcado cuatro y hemos podido marcar más. Hemos creado peligro durante todo el partido. No hemos parado de intentar de marcar goles", aseguró Kompany.

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"Con el 5-2 teníamos que conseguir preservar nuestras opciones y no parecía fácil, pero no hemos abandonado y ahora tenemos opciones en la vuelta y lo vamos a dar todo a muerte", aseguró el técnico en rueda de prensa.

"Hemos visto en este partido que todo depende de detalles, de un penalti, de un córner,... y en la vuelta pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Pero necesitamos a los 75.000 espectadores apoyándonos, el ambiente mítico del Allianz para poder clasificarnos", dijo.