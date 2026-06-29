El Atlético de Madrid, a punto de cerrar su tercer fichaje por 25 millones de euros

Primeros movimientos en el Metropolitano para la plantilla del próximo curso

Lenglet ya está en Lisboa y Simeone también empuja a Giménez: "Ha sido claro"

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El Atlético de Madrid no tiene tiempo que perder. Restan poco más de dos semanas para que arranque la pretemporada y todo apunta a que habrá una revolución importante en la plantilla, tanto en la línea defensiva como, sobre todo, en los tres delanteros. La primera incorporación ya está cerrada, a falta de oficialidad, y la segunda está perfilada, al igual que la tercera, que apunta directamente a la Juventus.

El protagonista en cuestión es Nico González, que jugó el pasado curso en calidad de cedido. El argentino tenía una cláusula de compra de 32 millones que se convertía en obligatoria si se cumplían una serie de requisitos que, finalmente, no se dieron. Ahora, el Atlético negocia con la Juventus su incorporación en forma de traspaso y está cerca de llegar a un acuerdo.

Según informa Mediaset Italia, Nico González firmará por el Atlético de Madrid a cambio de 25 millones de euros. En un principio, la idea del cuadro italiano era acercarse a los 30 millones, mientras que desde el Metropolitano apuntaban a '20' kilos. Finalmente, todo apunta a que se quedará en la mitad, según apuntan, "gracias a la voluntad del jugador" de seguir en el cuadro rojiblanco.

Tres fichajes y dos salidas en el Atlético de Madrid

De confirmarse, esta sería la tercera operación encarrilada del Atlético en el apartado de llegadas. Ya tiene totalmente cerrado el fichaje de Álex Grimaldo, mientras que también tiene encaminado el aterrizaje de Kang In Lee, a falta de un acuerdo definitivo con el PSG. La sintonía con Nico es total y las negociaciones con la Juventus parecen haber llegado a buen puerto, por lo que el argentino podría ser la tercera incorporación.

En cuanto a las salidas, el único en marcharse de manera oficial ha sido Antoine Griezmann, pero el siguiente será un Clément Lenglet que ya tiene un acuerdo con el Benfica y ha aterrizado este mismo lunes en Lisboa. Además, Simeone también ha invitado a José María Giménez a que busque una salida este mismo verano.