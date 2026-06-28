Clement Lenglet visualiza su futuro lejos del Atleti y ya tiene una opción

Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 18:24h.

Clement Lenglet puede cambiar de aires este verano

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Clément Lenglet tiene cada vez más cerca el final de su etapa en el Atlético de Madrid. El central francés, que llegó al conjunto rojiblanco para reforzar una defensa necesitada de experiencia y salida de balón, no ha conseguido consolidarse como una pieza indiscutible para Diego Simeone y todo apunta a que cambiará de destino este verano. En ese escenario ha irrumpido con fuerza el Benfica, que busca apuntalar su zaga tras la marcha de varios efectivos importantes y ha encontrado en el internacional francés un perfil que encaja tanto por experiencia como por jerarquía. Desde Portugal incluso aseguran que Rui Costa, máximo responsable deportivo del club lisboeta, ya habla abiertamente de la operación durante una intervención pública, confirmando que el defensor será uno de los refuerzos para la próxima temporada.

La trayectoria de Lenglet explica por qué sigue despertando interés en clubes de primer nivel. Tras destacar en el Nancy y consolidarse en el Sevilla, el zaguero dio el salto al Barcelona, donde llegó a convertirse en un fijo durante varias temporadas. Sin embargo, la competencia creciente y los cambios de proyecto deportivo le llevaron a encadenar cesiones antes de aterrizar definitivamente en el Atlético. En el Metropolitano alternó actuaciones de buen nivel con otras marcadas por errores puntuales, sin llegar a convencer plenamente al cuerpo técnico. A sus 31 años, el francés considera que necesita un nuevo contexto para recuperar protagonismo y el Benfica le ofrece la posibilidad de disputar competiciones europeas en un club acostumbrado a pelear por títulos nacionales.

La competencia de Lenglet en el Atleti

La posible salida de Lenglet también forma parte de la remodelación defensiva que prepara el Atlético de Madrid. Simeone dispone actualmente de una nómina de centrales en la que nombres como Marc Pubill, Robin Le Normand y Dávid Hancko parten con ventaja, mientras otros futbolistas buscan hacerse un hueco en la rotación. Además, el futuro de José María Giménez tampoco está completamente definido, ya que el uruguayo continúa generando interés en el mercado pese a las lesiones que han condicionado sus últimas campañas. La marcha del francés liberaría masa salarial y abriría la puerta a nuevos movimientos en una defensa que la dirección deportiva pretende rejuvenecer y reforzar de cara al nuevo curso.

Precisamente desde Lisboa llegan las señales más claras sobre el futuro del internacional francés. Rui Costa, máximo responsable deportivo del Benfica, reconoció que el club necesitaba incorporar un central para cubrir el vacío dejado por la salida de Nicolás Otamendi y, según distintas informaciones publicadas en Portugal y España, señaló a Lenglet como el elegido para liderar esa renovación defensiva. El Benfica valora su experiencia en LaLiga, su capacidad para iniciar el juego desde atrás y su amplio recorrido internacional, convencido de que todavía puede ofrecer un rendimiento elevado en un contexto diferente. Todo ello acerca al francés a un nuevo desafío que parece alejarlo definitivamente del Atlético de Madrid y situarlo en el corazón del proyecto lisboeta para la temporada 2026-27.