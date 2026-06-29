El francés firmará por el Benfica y el uruguayo está señalado para salir del Atlético

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Arranca la operación salida del Atlético de Madrid. En un verano en el que se prevé una pequeña revolución en la plantilla rojiblanca, especialmente en la delantera, el primero en marcharse apunta a ser Clément Lenglet. El central no entraba en los planes de Diego Pablo Simeone pese a que llegó traspasado hace sólo un año y ya está en Lisboa para firmar por el SL Benfica. Además, el técnico argentino también ha invitado a José María Giménez a que busque una salida.

Lenglet cambia el Atlético por el Benfica

La salida de Lenglet se ha cocinado de manera exprés. El pasado curso ya quedó señado por su pobre rendimiento y estaba en la rampa de salida. Durante el domingo, el Benfica entró en escena y aceleró la operación con el Atlético de Madrid y el jugador ha llegado este mismo lunes a medio día a Lisboa para cerrar su incorporación al equipo portugués. "Estoy muy contento", ha declarado en su llegada a la ciudad, tal y como han captado las cámaras del diario Record.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, Lenglet firmará un contrato de tres años con el Benfica, hasta 2029. Todo apunta a que rescindirá su contrato con el Atlético, al que llegó gratis hace solo un año... tras rescindir su contrato con el Barcelona, si bien es cierto que el curso anterior había jugado de rojiblanco en calidad de cedido. En total, ha defendido la camiseta colchonera en 60 partidos durante las dos últimas temporadas.

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Simeone también señala a José María Giménez

Si nada se tuerce, Lenglet se convertirá en el primer jugador del Atlético en salir, más allá del adiós de Antoine Griezmann rumbo a la MLS. A partir de ahí, se esperan más movimientos especialmente en la delantera y la defensa, donde Giménez es otro de los señalados para marcharse tras un último curso marcado, de nuevo, por las lesiones.

Según informa el periodista Matteo Moretto, Simeone había dejado claro a Lenglet que "no entraba en los planes" y que "tendría que buscar una solución" a su carrera... y también comunicó ese mismo mensaje a Giménez, que llegó al equipo rojiblanco hace nada menos que 13 años, cuando aún jugaban en el Vicente Calderón.

Todo ello tras un Mundial en el que Uruguay ha fracasado de manera estrepitosa y Giménez no ha jugado ni un solo minuto. Sus condiciones físicas no fueron las mejores tras un curso, en clave rojiblanca, que volvió a estar marcado por las lesiones. Su rendimiento, cuando le tocó jugar, tampoco estuvo a la altura. Y a la espera de novedades, todo apunta a que cerrará una etapa este mismo verano.