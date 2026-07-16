El comentarista inglés criticó a la pareja de centrales argentinos

Vídeo: El golpe por detrás de Bellingham a Valentín Barco tras perder ante Argentina

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Si hay un palabra que define el partido entre Inglaterra y Argentina es 'tensión'. La segunda semifinal del Mundial 2026 se decidió con dos goles del combinado sudamericano en el tramo final, citándose con España en la final tras una remontada heroica cuando los ingleses ya empezaban a mirar vuelos a Nueva York. Un duelo que, eso sí, dejó muchas rencillas entre medias, con Gary Neville y Cuti Romero intercambiando dardos en la previa y en el post.

Antes del partido, Neville señaló a través del programa The Overlap a los centrales de Argentina: "La mejor y la peor pareja de centrales del mundo. A veces son absolutamente increíbles, pero al día siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", dijo en la televisión.

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Cuti Romero responde a Gary Neville

Esa frase iba dirigida directamente a Cuti Romero y Lisandro Martínez, los dos centrales titulares. Y tras el partido, el triunfo y la remontada, el jugador del Tottenham estalló: "Espero que cuando me retire no sea tan estúpido. Ojalá no critique a ningún jugador ni a nadie", dijo en DSports.

Lisandro Martínez, el otro central señalado por Neville, también reaccionó tras el encuentro con unas palabra similares: "Estamos acostumbrados a que la gente hable siempre de nosotros, parece que les gusta, y nosotros respondemos en el campo, siempre con respeto. En Inglaterra les encanta hablar antes. Le mandamos un gran abrazo", declaró.

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Un capítulo más, en definitiva, de un encuentro plagado de tensión, en el que apenas se jugó durante una primera mitad marcada por las constantes faltas, con varias tanganas a lo largo del duelo y con un último enfrentamiento entre las dos selecciones, originado por un golpe de Bellingham a Barco cuando ya había concluido el partido.