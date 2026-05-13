Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 07:38h.

"Me da pena por el Real Madrid, no se puede ir con la mentira constantemente", afirma el presidente de LALIGA

Florentino Pérez no dimite y convoca elecciones: "Nos vamos a presentar"

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La rueda de prensa de Florentino Pérez acusando a la prensa de querer arrebatarle el poder en el Real Madrid ha causado un terremoto y las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, el FC Barcelona respondió con un comunicado oficial, afirmando que tomarían medidas legales tras las duras afirmaciones sobre el 'Caso Negreira'. Sin embargo, la entidad barcelonista no ha sido la única en responder. Y es que Javier Tebas, presidente de LALIGA, también cargó con dureza contra el presidente del club blanco.

Así las cosas, Tebas ha acusado este martes en Santander a Florentino Pérez de "mentir" sobre el medio de comunicación Relevo, y ha opinado que "vive del victimismo de la persecución". El presidente de LALIGA ha realizado estas manifestaciones en Santander, en un acto con el presidente del Racing, Manuel Higuera.

A preguntas de los periodistas sobre la decisión del presidente del Real Madrid de convocar elecciones, Tebas ha mostrado su respeto. "El presidente del Real Madrid hará lo que crea mejor para el club; no está entre sus opciones dimitir y convocar elecciones, por lo que hay que respetar. Es el presidente del club, por lo que es el que sabe mejor su situación", ha opinado Tebas.

También se ha pronunciado sobre las criticas de Florentino Pérez al desaparecido medio de comunicación Relevo, del que ha opinado que se creó por LaLiga para atacar al Real Madrid, y ante las que Tebas ha dicho que el presidente del club blanco, "con el prestigio que tiene", no debería "mentir". "Se lo he dicho por la red social X. Hay veces que dice que hemos dado al medio 25 millones, otras veces 10... Es mentira. Han venido hasta a ver las cuentas", ha señalado. Por ello, Tebas ha lamentado que Florentino Pérez haya vuelto a trasladar un "bulo", y ha opinado que el presidente del Real Madrid vive "del victimismo de la persecución".

"Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene y lo que ha hecho por el Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones. Todo el mundo sabe que soy madridista, aunque ahora mismo estoy hibernando. Me da pena por el Real Madrid porque no se puede ir con la mentira constantemente", ha concluido Javier Tebas.