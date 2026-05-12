Celia Pérez 12 MAY 2026 - 21:02h.

El presidente blanco ha comparecido en rueda de prensa esta tarde

Los cinco señalados de Florentino Pérez durante su rueda de prensa con el Real Madrid

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comparecido esta tarde en una larga rueda de prensa en la que en primer lugar ha querido dejar muy claro que no va a dimitir. Tras insistir una y otra vez que el gran objetivo de dicha comparecencia es la convocatoria a unas elecciones a la que se piensa presentar, también ha terminado valorando cuestiones como lo ocurrido dentro del vestuario del Real Madrid hace una semana entre Tchouaméni y Fede Valverde.

"Llevo aquí 26 años, pero no he visto una manera como este año de peligrar esto porque se han puesto de acuerdo para decir que esto es horrible, que es lo peor del mundo... Que yo en un año eché a tres entrenadores. No se acuerdan. No es la primera vez que pasa. Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores. Yo llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas. Se hacen daño, no sé qué, se pican, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez", comenzó exponiendo.

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Más adelante, al ser preguntado de nuevo por la cuestión, el presidente blanco insiste en quitarle importancia al asunto y a señalar el verdadero problema. "Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Yo llevo 26 años y le puedo asegurar que no hay ningún año, de los 26 que llevo, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero queda dentro de la casa. Me parece muy mal que lo hayan sacado. No estarán contentos porque pensarán que van a salir y lo cuentan", añadió.

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"Se han peleado en todos los años que yo he estado ahí, pero como se pelean los jóvenes. Me das una patada y luego el otro te la devuelve, y al final, nada. Y son amigos también. La filtración sí me parece peor. En mis 26 años es la primera vez que lo veo. Y eso también me preocupa", apuntó.