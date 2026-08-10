Rodri, un fichaje de riesgo: el Big Data deja claro por qué el Barça no se la quiere jugar

El FC Barcelona está muy cerca de cerrar el fichaje de Rodri, pero preocupan la cifra que pide el City y sus problemas físicos anteriores

La cifra que quiere el City por el fichaje de Rodri Hernández y que da portazo al Barça: segunda oferta y nueva fecha clave

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Rodri Hernández se ha vuelto el gran deseado después de un gran Mundial. El primero en interesarse por su fichaje fue el Real Madrid para reforzar su medular, pero sin previo aviso se metió el FC Barcelona y todo apunta a que el centrocampista podría cerrar su fichaje con el conjunto culé en las próximas horas. El gran problema es el precio que le ha puesto el Manchester City, convirtiendo su fichaje en una operación con muchas aristas y que el Barça necesita estudiar con precaución antes de aventurarse a una compra millonaria de tal calibre.

Todo el mundo tiene claro que Rodri es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Su desempeño en el Mundial fue clave para que la Selección Española consiguiese el trofeo y a él le valió el trofeo de mejor jugador del torneo. Precisamente, gracias a su actuación todas las quinielas le sitúan como el gran favorito para ganar el Balón de Oro este año. Entonces, ¿qué riesgo tiene pagar una millonada por el mejor jugador del mundo? ¿de verdad no vale lo que pide el Manchester City?

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Lo cierto es que cualquier operación de este calibre debe ser estudiada a conciencia por los clubes antes de aventurarse a pagar los 70 millones de euros que pide el equipo citizen para dejar salir a su futbolista. Una operación que precisamente podría abaratarse por el único año de contrato que le queda a Rodri con el Manchester City y si no sale este verano ni tampoco renueva con su club, podría negociar con cualquier equipo libremente a partir de enero y marcharse como agente libre la temporada que viene. Este es uno de los principales problemas por los que el Barça no quiere llegar a esa cifra. La edad de Rodri también es otro de los factores que más influyen en su precio, porque no es lo mismo pagar esa cantidad de dinero por una promesa de 20 años que hacerlo por un futbolista que acaba de entrar en la treintena.

El Big Data desvela el riesgo de su fichaje

Pero también hay muchos otros factores que, gracias al Big Data, se pueden tener en cuenta. Principalmente, las dudas surgen con su estado de forma. El centrocampista ha tenido que someterse a una cirugía para operar una hernia discal que le impedía rendir al 100% y arrastra problemas en su rodilla derecha desde su grave lesión en 2024. Durante el Mundial ha mostrado su mejor nivel, aunque esta temporada ha tenido menos participación lastrado por estos problemas físicos.

Tal y como recoge la herramienta Driblab, Rodri solo ha estado disponible en el Manchester City un 61% de los encuentros (23 partidos sin lesiones ni suspensiones de 38 partidos esta temporada en la Premier League). Además, durante la temporada 2025/2026, Rodri registró 5 lesiones, 134 días de baja y 27 partidos perdidos, participando solo en el 45% de los minutos del City en la Premier (1755 minutos jugados de 3932 minutos totales del equipo). Cabe destacar que el 80% de estas lesiones afectaron a su pierna derecha donde sufrió la grave lesión de rodilla en 2024.

Por eso es una operación con tanto riesgo para el FC Barcelona, que con la lesión de Frenkie de Jong han tenido que volver al mercado en busca de un centrocampista, pero si ese centrocampista también tiene problemas físicos durante la temporada acabaría siendo un fichaje casi inservible. Más allá de los datos, la realidad es que el rendimiento de Rodri ha subido una barbaridad en el Mundial 2026 y Guardiola ya predijo que su mejor nivel llegaría coincidiendo justo con el torneo internacional ya que recuperarse de una lesión como la que sufrió Rodri en su rodilla no es nada fácil y es normal que tarde un tiempo en volver a jugar sin ningún tipo de problema.