Fran Fuentes 26 AGO 2026 - 16:34h.

Quique Cárcel se ha movido con celeridad y podría no ser el único movimiento en esta línea

El lateral de Premià de Mar ya está en Valencia y el conjunto gironí ha acelerado para cerrar su incorporación

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Arnau Martínez ya está en Valencia y ha superado el reconocimiento médico para convertirse en nuevo jugador del Valencia CF. El lateral, de 23 años, se comprometerá con el conjunto valencianista en un contrato a largo plazo y llega para apuntalar el perfil derecho de la zaga, donde ya firmaron a Pablo Maffeo. De este modo, los valencianistas aprovechan para completar su defensa en una operación en la que el conjunto gironí ha tenido que ceder en sus pretensiones económicas y acceder al deseo del futbolista de jugar en Mestalla. Sin embargo, Quique Cárcel, director deportivo de la entidad catalana, no se ha hecho esperar y ya tiene cerrado a su sustituto, nada menos que en el Atlético de Madrid.

Y es que, según adelanta el diario Marca, el Girona ha cerrado el fichaje de Javi Boñar. El lateral del Atlético Madrileño, que ya sabe lo que es jugar (y marcar) con el primer equipo del Atlético de Madrid, pasará del filial rojiblanco al conjunto gironí a sus 21 años. Tras jugar cuatro partidos con el primer equipo, debutando como goleador en su debut frente al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el club catalán ha hecho una apuesta importante para cerrar la operación.

Cuánto pagará el Girona al Atlético de Madrid por Javi Boñar

En este sentido, según la citada información, el Girona pagará dos millones de euros por el 50% de los derechos federativos de Javi Boñar. Es decir, que el Atlético de Madrid se reserva el 50% de una futura venta. De este modo, el jugador ya ha superado el reconocimiento médico y su incorporación solo estaría pendiente de la oficialidad. La juventud del futbolista y la proyección que se le ha vislumbrado tanto en el Atlético Malagueño de Fernando Torres como en el primer equipo, a las órdenes de Diego Pablo Simeone, ha sido clave para hacer una apuesta de este tipo.

De este modo, el Girona FC cierra a un jugador de presente y futuro para su lateral derecho, aunque no da por cerrada la posición, ya que también interesa Mateu Morey, actualmente en el RCD Mallorca.