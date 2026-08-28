Marco Bezzecchi y Álex Márquez le complican el día a Marc Márquez, que 'solo' puede ser tercero en Aragón

Alberto Cercós García 28 AGO 2026 - 16:11h.

Marc Márquez termina la primera jornada del Gran Premio de Aragón como el piloto más rápido

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Es una declaración de intenciones en toda regla. Marc Márquez tenía entre ceja y ceja empezar el Gran Premio de Aragón cumpliendo, marcando el ritmo de todas las sesiones en Alcañiz. Si bien en los primeros entrenamientos Libres el piloto de Ducati así lo ha hecho, en la Pracitce la historia ha sido algo diferente. Pese a estar en primera posición durante gran parte del entrenamiento, finalmente Márquez únicamente ha podido ser tercero. Eso no le provoca nada más que ver cómo sus rivales no le van a dejar en paz durante todo el fin de semana y es uno de los clasificados para la Q2. Justo por delante, su hermano Álex Márquez y Marco Bezzecchi 'empreñan' un poco la hoja de ruta que tiene en mente Marc.

La Practice de MotoGP en Motorland Aragón ha dejado un golpe de autoridad de Bezzecchi, que se ha llevado el mejor tiempo en una sesión marcada por la igualdad en la parte alta. El piloto de Aprilia ha esperado hasta los últimos minutos para firmar un 1:45.455, superando por apenas 10 milésimas a Álex Márquez, segundo. El de Gresini ha protagonizado una actuación especialmente sólida después de haber sido cuarto en la sesión matinal, manteniéndose durante buena parte de la Práctica entre los mejores y confirmando que la Ducati puede plantar cara a las Aprilia en uno de sus circuitos más favorables.

Marc Márquez, tercero y a Q2

Marc Márquez ha terminado tercero, a solo 38 milésimas de Bezzecchi, después de haber dominado buena parte de la sesión. El ocho veces campeón del mundo llegó a situarse primero con un 1:45.493 y parecía tener controlada la situación, pero el último ataque del italiano le arrebató la primera posición. Aun así, la actuación del piloto de Ducati es una declaración de intenciones en uno de sus escenarios predilectos: Aragón ha sido históricamente territorio Márquez y, además, llegaba con dudas por sus problemas físicos en el brazo derecho. Su ritmo y su capacidad para mantenerse competitivo pese a esa limitación vuelven a colocarle entre los grandes favoritos del fin de semana.

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La cara menos positiva ha sido Jorge Martín, aunque finalmente ha conseguido salvar la sesión con una séptima posición. El líder del Mundial llegó a colocarse primero durante los primeros compases, pero después perdió terreno y sufrió incluso una salida de pista en la curva 12 en los últimos minutos. Terminó a 0.569 segundos de Bezzecchi, su compañero de Aprilia y principal perseguidor en la clasificación, aunque logró el acceso directo a la Q2. El resultado deja una lectura clara: Bezzecchi y Márquez han dado un paso adelante, Álex se confirma como una amenaza real y Martín tendrá trabajo para recuperar terreno, especialmente después de haber acabado 18º en los Libres 1.

Así ha terminado la Practice en Aragón