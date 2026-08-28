Alberto Cercós García 28 AGO 2026 - 19:56h.

Álex Márquez sueña con cuotas muy altas, pero sabe que su hermano Marc se guarda algo

Marc Márquez se mete presión y tiene claros su objetivos en Aragón: "Toca sacar el máximo"

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Álex Márquez terminó el viernes del Gran Premio de Aragón con motivos para ser optimista, pero también con la sensación de que todavía hay margen para acercarse a las dos grandes referencias del día. El piloto del Gresini Racing fue segundo en la Practice de MotoGP, a apenas diez milésimas de Marco Bezzecchi, que estableció un nuevo récord de MotorLand con un 1:45.455. Marc Márquez, que había dominado los primeros libres de la mañana, acabó tercero a 38 milésimas de su hermano. Los tres quedaron separados por apenas 0.038 segundos en una de las sesiones más igualadas que se recuerdan.

El resultado de Álex confirma las buenas sensaciones con las que llegaba a un circuito que le gusta especialmente después de su cuarto puesto en Silverstone. "Hemos hecho un buen trabajo", explicó el de Gresini, que se sintió competitivo desde primera hora pese a detectar un problema concreto con el agarre delantero. Las frenadas de las curvas 1, 8, 12 y 14 fueron sus principales puntos débiles, especialmente en el tercer sector, aunque reconoció que durante la jornada fue dando pasos importantes para mejorar sus sensaciones. Su objetivo para el sábado, además, no admite demasiadas interpretaciones: "Hacer la 'pole' y ganar la 'sprint'".

Álex Márquez no se fía de Marc Márquez

Pero Álex sabe que para conseguirlo tendrá que superar a su propio hermano, y ahí aparece su principal advertencia. Marc fue el más rápido en el FP1 y, en la Practice, llegó a marcar un 1:45.493 que mejoraba el anterior récord de la pista, aunque decidió no montar un segundo neumático blando en su último intento. Esa circunstancia hace que Álex no quiera sacar demasiadas conclusiones del resultado: "Creo que estamos aún un pasito o medio pasito por detrás de Marc y Bezzecchi". El piloto de Gresini considera que Marc podría haber mejorado bastante de haber utilizado ese segundo neumático blando.

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Y es precisamente ahí donde Álex cree que reside una de las grandes fortalezas de Marc: su capacidad para reservarse algo durante el fin de semana y atacar cuando realmente importa. "Él se guarda siempre esa décima, esas dos décimas, no va siempre al límite", explicó. Para el de Gresini, su hermano tiene margen para "jugar" con el ritmo de carrera cuando se siente cómodo, algo que le convierte en el rival a batir en Aragón pese a no haber terminado primero el viernes. Marc, además, llega a un circuito en el que históricamente ha brillado y después de un complicado Silverstone necesita maximizar los puntos del fin de semana para recortar terreno en el Mundial.