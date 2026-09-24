Alberto Cercós García 24 SEP 2026 - 18:11h.

Aston Martin y Honda vuelven a dejar en la estacada a Fernando Alonso

La propuesta de Fernando Alonso que puede ser determinante para su futuro en la F1

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El Gran Premio de Azerbaiyán se ha torcido para Fernando Alonso prácticamente antes de empezar. El asturiano ha vivido un jueves para olvidar en Bakú, con un AMR26 que ha vuelto a enseñar sus costuras y un problema en la unidad de potencia Honda que ha obligado a Aston Martin a parar su coche en los Libres 2. La jornada ya había arrancado con malas sensaciones: Alonso terminó decimonoveno en la primera sesión, a más de dos segundos del mejor tiempo, en un circuito donde las larguísimas rectas dejan especialmente expuestas las carencias de velocidad punta del monoplaza.

Pero lo que más llamó la atención fueron las vibraciones. Varias imágenes de la retransmisión y vídeos difundidos en redes sociales mostraron las manos de Alonso moviéndose con enorme violencia al acelerar en las zonas rápidas de Bakú, recordando inevitablemente al problema que Aston Martin y Honda arrastran desde el inicio de 2026. El equipo ya sufrió vibraciones extremas en pretemporada y carreras como China, donde Alonso llegó a perder sensibilidad en manos y pies. En Bakú, además, el AMR26 estaba golpeando con fuerza contra el asfalto en algunos puntos, aunque Mike Krack explicó que Aston Martin estaba probando distintas alturas del coche para encontrar el compromiso adecuado entre rendimiento, desgaste y comportamiento.

Honda confirma un nuevo desastre

Y entonces llegó el segundo golpe. Alonso apenas pudo completar nueve vueltas en los Libres 2 antes de regresar al garaje y no volver a salir. Honda detectó anomalías en los datos del sistema de lubricación y decidió proteger la unidad de potencia. Shintaro Orihara, responsable de Honda en F1, confirmó que tendrán que sustituir componentes esta misma noche: "Durante los Libres 2, detectamos algunas señales anómalas en los datos del sistema de lubricación de Fernando. Lo comprobamos minuciosamente durante la sesión y se tomó la decisión de no sacar a Fernando a pista para proteger la nueva unidad. Por desgracia, esto significa que tendremos que cambiar algunas piezas, lo cual se hará esta noche".

Aston Martin, por su parte, encontró aceite en el coche, aunque todavía no ha podido determinar exactamente de dónde procede. "Identificamos algo de aceite y ahora tenemos que ver qué es", explicó Krack, que quiso rebajar la alarma: "Creo que no es nada grave, simplemente tendremos que repararlo. Pero no había tiempo suficiente para desmontarlo". El problema llega, además, después de que Alonso ya estrenara varios componentes de la unidad de potencia en Bakú y superara los límites reglamentarios, por lo que tendrá penalización en parrilla. En un circuito donde Honda ya sufría por potencia, el AMR26 ha añadido ahora otro interrogante: aceite, vibraciones y una unidad que vuelve al taller.