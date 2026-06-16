Mateu Alemany intensifica los contactos para conseguir el primer fichaje del Atlético

Celia Pérez 16 JUN 2026 - 19:20h.

El Atlético aprieta para conseguir a Morten Hjulmand

Los tres jugadores obligados a salir del Atlético de Madrid: no tienen sitio

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A pesar de que apunta a ser un verano bastante movido en el Atlético de Madrid, lo cierto es que en el Metropolitano, por el momento, reina cierta tranquilidad. A la espera de saber qué pasará finalmente con un Julián Álvarez, que parece dispuesto a salir, la dirección deportiva no desvía la mirada para reforzar una plantilla a la que no llegará a buen seguro ni Marc Cucurella ni Bernardo Silva, ambos en la agenda colchonera y que finalmente se han decantado por Real Madrid.

En las oficinas se sigue trabajando y para ello ponen la mirada en Álex Grimaldo, en plena negociaciones para reforzar el lateral izquierdo, y en Morten Hjulmand, para el centro del campo. Precisamente el interés en el centrocampista del Sporting del Portugal no es nuevo y Mateu Alemany viene trabajando en su refuerzo desde hace tiempo, aunque según cuenta O Jogo, ha intensificado los contactos con los representantes del jugador con la intención de que sea el primer fichaje de la temporada 2026/2027.

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De hecho, hace un par de semanas, desde Portugal ya daban un acuerdo entre el club rojiblanco y el futbolista por el que aterrizaría en el Metropolitano a cambio de seis millones de euros netos por temporada. Eso sí, aun quedaba por delante la negociación con su club, con el que tiene una cláusula de 80 millones de euros, aunque su salida podría darse por algo menos, alrededor de los 40 o 50 millones.

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A sus 26 años y capitán del Sporting de Portugal, el Atlético quiere hacerse con una pieza que entiende importante para la medular colchonera, más teniendo en cuenta finalmente no podrá optar por un Bernardo Silva que parece haber dejado de lado el interés colchonero para recalar en el Real Madrid este verano. Eso sí, con una suculenta prima de fichaje a la que han negado a entrar el Atlético.