Dónde ver gratis en televisión el partido amistoso entre Atlético de Madrid y Olympique Marsella

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 09:49h.

El conjunto rojiblanco jugará hoy viernes su último partido de la pretemporada antes del debut liguero del próximo miércoles contra el Málaga

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El Atlético de Madrid afronta este viernes su último ensayo de pretemporada ante el Olympique de Marsella antes de debutar en LALIGA EA Sports frente al Málaga el próximo miércoles 19 de agosto a las 21:00h en el Riyadh Air Metropolitano. Los de Diego Pablo Simeone visitarán el CEPAC Vélodrome para enfrentarse al combinado francés en un encuentro arrancará a las 17:30h (horario peninsular) y que servirá para comprobar el estado del equipo antes del estreno oficial de la temporada, eso sí, sin algunas piezas importantes. El conjunto colchonero pone así el punto final a su preparación estival con un último encuentro tan solo cinco días antes de la primera prueba real.

Una última prueba antes del debut frente el Málaga

El partido ante el Marsella permitirá a Simeone seguir dando forma al equipo que comenzará la competición oficial el próximo miércoles 19 de agosto ante el Málaga. El conjunto rojiblanco llegará a ese partido condicionado por la tardía incorporación de buena parte de sus internacionales, que disputaron las últimas rondas del Mundial. Jugadores como Alejandro Grimaldo, Marc Pubill y Giuliano Simeone sí han viajado a Francia, mientras que Julián Álvarez, Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso se han quedado en Madrid al haberse incorporado recientemente.

Dónde ver gratis el Olympique de Marsella - Atlético de Madrid

El encuentro se disputa este viernes 14 de agosto a las 17:30 horas (hora peninsular española) en el CEPAC Vélodrome. La gran noticia para los aficionados rojiblancos es que no habrá que pasar por caja para seguirlo. El Atlético de Madrid emitirá el partido en directo y de forma gratuita a través de su canal oficial de YouTube, por lo que podrá seguirse desde España sin necesidad de contratar ninguna plataforma de pago. La retransmisión contará con Miguel Ángel Ruiz, leyenda del club, al frente de la narración.