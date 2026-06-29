Bernardo Silva, señalado en Portugal tras su fichaje por el Real Madrid

Roberto Martínez señala al jugador madridista: de titular a olvidado

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Bernardo Silva se desinfla. Diez días después de que el Real Madrid confirmara su fichaje de forma oficial tras una llamada de José Mourinho y una negociación exprés, el centrocampista se ha diluido por completo con Portugal durante el Mundial 2026. Un torneo en el que arrancó como una de las grandes figuras de su selección, que está además entre las grandes favoritas a levantar el título, pero en el que ha ido perdiendo protagonismo de forma alarmante.

El pasado 17 de junio, y con unos timings que ya levantaron alguna crítica, el Real Madrid confirmó la llegada de Bernardo, que ha firmado un contrato de dos temporadas. Ese mismo día, Portugal debutaba en el Mundial ante la RD del Congo y el nuevo fichaje madridista fue titular, junto a Bruno Fernandes y Pedro Neto en la zona de creación y por delante de Joao Neves y Vitinha en el doble pivote.

Ese día ya quedó señalado. Joao Neves adelantó a Portugal a los 6 minutos, pero el Congo empató justo antes del descanso. La imagen de la selección lusa estaba siendo muy pobre y Roberto Martínez decidió mover al equipo al descanso: Bernardo Silva se quedó en el banquillo y Conceiçao entró en su lugar. Su primer tiempo había sido bastante discreto: 23 intervenciones con balón, cinco pérdidas, 0 disparos, 0 centros.

Bernardo Silva, al banquillo de Portugal

En la segunda jornada, Bernardo se quedó en el banquillo de inicio. El seleccionador introdujo a Joao Félix por la banda izquierda y colocó a Pedro Neto por la derecha, mientras que Silva tuvo que esperar al minuto 76' para entrar al terreno de juego, ya con 4-0 en el marcador y el partido sentenciado, sin tiempo a demostrar demasiado.

Y en la tercera, un partido decisivo ante Colombia con el primer puesto en juego, Bernardo Silva ni siquiera jugó. Roberto Martínez repitió con sus cuatro jugadores ofensivos y los dos mediocentros de la jornada anterior de inicio, metió a Joao Neves tras el descanso y a Samu Costa y Rafael Leao en el 70'.

La caída de Bernado es evidente: 45 minutos en el primer partido, 15 minutos en el segundo y 0 minutos en el tercero. Es decir, que apenas ha disputado 60 minutos de 270 que lleva Portugal en el torneo, perdiendo su condición de titular desde la primera jornada y quedando entre los señalados de una selección que ha dejado muchas dudas durante la fase de grupos.