Javi Rayo 25 JUN 2026 - 09:43h.

El preparador físico de Ilia Topuria desvela que la recuperación va por muy buen camino

El mayor error de Ilia Topuria en el análisis de Maravilla Martínez: "Saliste a pelear como si tu rival ya estuviese lastimado"

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Ilia Topuria sigue con paso firme en su recuperación de las lesiones sufridas en la pelea ante Justin Gaethje que significó la primera derrota de su carrera deportiva en la UFC. El peleador hispano-georgiano, suspendido 180 días de manera preventiva, se encuentra en Estados Unidos y en un estado físico mucho mejor que el de los últimos días. Topuria, que sigue sin compartir fotos en redes tras la derrota, ya no está hinchado ni tiene moretones, aunque continúa con dolores de cabeza y todavía no ha recuperado la visión al 100%.

Ilia Topuria, paso firme en su recuperación

Su preparador físico, Jesús Gallo, ha concedido unas declaraciones en el canal de YouTube SerEbro EnlosDeportes, en las que confirma que la recuperación está yendo según lo previsto. "Físicamente ya parece una persona completamente diferente. Todavía siente algo de molestia y cosas así. Honestamente parece que ni siquiera estuvo en una pelea", afirma Gallo.

A Ilia Topuria le "ha desaparecido toda la hinchazón en su rostro" y "cada moretón que tenía ha bajado" aunque "todavía tiene molestia y sensibilidad en el rostro". Una recuperación que sigue paso firme, sin cometer riesgos y que podría llevarle al 'Matador' hasta tres meses sin poder hacer ejercicio físico. Las fracturas en los orbitales necesitan mucho reposo para volver a cerrarse y es por ello que Topuria no puede cometer ningún riesgo para evitar que las fracturas no vuelven a abrirse. Meses de recuperación por delante con el objetivo de volver a pelear en 2027 -no será antes porque Dana White no se lo permitirá- y tener la revancha ante un Justin Gaethje que, por el momento, pasa del tema. "No merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete, lo detuve dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo", afirmó el peleador norteamericano hace unos días.