Fran Fuentes 03 JUL 2026 - 08:51h.

"Marruecos va de favoritas y el mejor de Marruecos es de Terrassa", explicó el humorista

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España se impuso a Austria en dieciseisavos de final del Mundial, un partido en el que Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal fueron dos de las grandes figuras, pero en el que todo el colectivo rindió a gran nivel. Tras el encuentro, Manu Sánchez, presentador de 'El Perro Andaluz', dedicó parte de su monólogo a la figura del jugador del FC Barcelona, a partir de la cual explicó que España, como país, es plural y multicultural.

"Con España, cuelga en su barco la bandera, hasta el más comunista, y el más facha anima sin problema a 'La Roja'. Así que aquí nos ponemos todos de acuerdo, me gusta. Es como si con esto de la selección hiciéramos un pacto español de concordia, las dos España que acuerdan una pausa de hidratación, un tiempo muerto para la polarización, que sin duda es el tiempo más vivo, así que vamos a disfrutarlo", reflexiona el humorista.

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Eso sí, explica que aquellos con opiniones más radicalizadas hacia la derecha pueden estar disgustados con los resultados que se están dando: "Quiero que quede claro, se empieza a instaurar en la calle la frase esa de pasarlo más malamente que un fascista viendo el mundial. Vamos a repasar, Alemania, eliminada. Austria, tierra del Führer, también. Italia, ni lo juega, que eso es peor que que te cuelguen boca abajo. La estrella de España, un catalán, hijo de marroquí y guineana, que cuando mete gol reza mirando para La Meca y cuando no lo mete es porque se la ha dado para que la meta un vasco", explica.

La reflexión de Manu Sánchez: "Lo único blanco de Francia es una franja de su bandera"

Del mismo modo, postula como dos candidatas a ganarlo a otras dos selecciones: "Marruecos, favorita. Es que hay que ver el mundialito que están echando algunos, ¿eh? Marruecos va de favorita y el mejor de Marruecos es de Terrassa. Para colmo, Francia está ahí apuntada para ser campeona y Francia lo único que lleva blanco es una de las franjas de su bandera. Insisto, qué Mundial más malo están echando algunos, ¿eh? Mala racha para ser facha", comenta.

Por último, recuerda que varios de los jugadores de la selección de Marruecos son, en realidad, españoles con la doble nacionalidad: "Miren, analicemos esto con cariño. Yo digo, a lo mejor estoy yo loco, ¿vale? Pero yo escucho lo de la teoría del reemplazo y creo que está siendo un poquito como justo al revés de lo que nos cuentan. De momento, analícenlo, en Marruecos es donde hay seis futbolistas que han nacido en España. Entonces me pregunto, ¿no somos los españoles los que andamos sustituyendo un poquito a ellos? A ver si estamos metiendo miedo y al final somos nosotros los que nos estamos quedando con todo", sentencia. A continuación puedes escuchar su monólogo al completo.